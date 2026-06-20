容姿はパッとしないのに、なぜか男性には評判がいい女性の特徴５パターン
見た目はたいした美女でもないのに、どういうわけか男性にモテる女性というのは一定数いるもの。彼女たちの魅力の秘密はいったいどこにあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「容姿はパッとしないのに、なぜか男性には評判がいい女性の特徴」をご紹介します。
【１】誰に対しても態度を変えず、とにかく優しい女性
「女子にはほとんどスルーされる自分にも普通に接してくれて、だからこの人はモテるんだなと確信しました」（10代男性）というように、誰にでも分け隔てのない態度で接するため、男性ウケがいいパターンです。女性としてだけでなく、人間として信頼されるので、「見ている人にはよさがわかる存在」になれるのかもしれません。
【２】清潔感があり、ほどよくおしゃれな女性
「『顔が美人』って子は全体の１割にも満たないと思いますが、メイクやファッションでいい雰囲気に仕上がってる人は目を引きますよね」（10代男性）というように、顔立ちではなく全体の印象から素敵オーラが立ち上っているため、男性ウケがいいパターンです。「髪がさらさら」「肌がキレイ」など、清潔感があるだけでも好感度は高まりそうです。
【３】いつも上機嫌で、にこやかな女性
「この人といるとなぜか楽しい、場が華やぐって女の子は、どこに行っても重宝されますよね」（20代男性）というように、そこにいるだけで場の空気をよくしてくれるため、男ウケがいいパターンです。ごく自然体でニコニコしているだけで十分なので、自虐ネタで笑いを狙ったりするのはやめておきましょう。
【４】包容力があり、聞き上手な女性
「どんな話でもノリよく返してくれればうれしくなるし、もっとしゃべりたくなる」（10代男性）というように、とにかく会話が続くため、男性ウケがいいパターンです。普段は口下手な人も、聞き手がテンポよく相槌を打つだけで、しゃべりが滑らかになることもあるので、男性が一生懸命話そうとしているときは、にこやかに耳を傾けてあげましょう。
【５】自分に自信があり、内面から輝きを放っている女性
「仕事ができるとかスポーツですごい選手みたいな人は、内面からにじみ出るオーラがある」（20代男性）というように、内面からにじみ出る魅力が容姿のよしあしを超越しているため、男性ウケがいいパターンです。「これだけは誰にも負けない」と自負する何かがある人は、それを磨くだけで自分の魅力が高まっていくかもしれません。
どれも努力次第で実践できそうなものばかりなので、さっそく試してみてはいかがでしょうか。（紺野竜平）
【１】誰に対しても態度を変えず、とにかく優しい女性
「女子にはほとんどスルーされる自分にも普通に接してくれて、だからこの人はモテるんだなと確信しました」（10代男性）というように、誰にでも分け隔てのない態度で接するため、男性ウケがいいパターンです。女性としてだけでなく、人間として信頼されるので、「見ている人にはよさがわかる存在」になれるのかもしれません。
「『顔が美人』って子は全体の１割にも満たないと思いますが、メイクやファッションでいい雰囲気に仕上がってる人は目を引きますよね」（10代男性）というように、顔立ちではなく全体の印象から素敵オーラが立ち上っているため、男性ウケがいいパターンです。「髪がさらさら」「肌がキレイ」など、清潔感があるだけでも好感度は高まりそうです。
【３】いつも上機嫌で、にこやかな女性
「この人といるとなぜか楽しい、場が華やぐって女の子は、どこに行っても重宝されますよね」（20代男性）というように、そこにいるだけで場の空気をよくしてくれるため、男ウケがいいパターンです。ごく自然体でニコニコしているだけで十分なので、自虐ネタで笑いを狙ったりするのはやめておきましょう。
【４】包容力があり、聞き上手な女性
「どんな話でもノリよく返してくれればうれしくなるし、もっとしゃべりたくなる」（10代男性）というように、とにかく会話が続くため、男性ウケがいいパターンです。普段は口下手な人も、聞き手がテンポよく相槌を打つだけで、しゃべりが滑らかになることもあるので、男性が一生懸命話そうとしているときは、にこやかに耳を傾けてあげましょう。
【５】自分に自信があり、内面から輝きを放っている女性
「仕事ができるとかスポーツですごい選手みたいな人は、内面からにじみ出るオーラがある」（20代男性）というように、内面からにじみ出る魅力が容姿のよしあしを超越しているため、男性ウケがいいパターンです。「これだけは誰にも負けない」と自負する何かがある人は、それを磨くだけで自分の魅力が高まっていくかもしれません。
どれも努力次第で実践できそうなものばかりなので、さっそく試してみてはいかがでしょうか。（紺野竜平）