彼氏が元カノの話題を出す理由９パターン
空気の読めない男性に多い突然の元カノトーク。言われた側としては「え、今その話するのはどういう意味？」とおののいてしまいますよね。そこで「あなたが彼女に対して元カノの話をしてしまう理由」をテーマに寄せられた、スゴレンの男性読者からのご意見を紹介いたします。
【１】恋愛経験が少ないと思われたくないから
「実際は少ないんですけどね（笑）。場合によってはちゃんと付き合ってなかった人まで元カノにしちゃう時もあります」（２０代男性）というように彼女に恋愛経験が少ないと思われたくないから話すというパターンです。可哀相な男性の虚勢として、生温かい目で見守ってあげましょう。
【２】ちょっと彼女に嫉妬してほしいから
「彼女からの愛情が感じられない時とか、ちょっと自分の方の気持ちが強いなって時に使います」（１０代男性）というように、ちょっと彼女にヤキモチをやいてほしいから話すというパターンです。あえてやいてあげるのが大人な対応でしょう。
【３】元カノに比べて足りない部分があるから
「料理とかもうちょっと頑張ってほしいと言っちゃいますよね」（２０代男性）というように彼女が元カノに比べて特技や技能など足りない部分があるから話すというパターンです。「元カノは料理が上手」「キレイ好き」などの具体的なコメントがあればそこを改善してみましょう。
【４】今カノと元カノが似ているから
「やっぱり自分の好きなタイプって似てるんだなって彼女にわかってほしい」（２０代男性）というように今カノと元カノがダブるから話すというパターンです。聞きたくもない話題なので、「はいはい」と言ってあげる寛容さが必要でしょう。
【５】初恋の人だったので知っていてほしいから
「一番最初ってやっぱりベースになってるし、自分の恋愛傾向を知ってもらえるかなと思う」（３０代男性）というように、初恋や初恋の人を知ってほしいから話すというパターンです。耳を塞ぎたくなる話かも知れませんが、「私の初恋の人はねー」と反撃に出ることも可能でしょう。
【６】嘘や隠し事はしたくないから
「今まであったことを包み隠さず知ってもらえれば、今まで以上に良い恋愛ができると思う」（２０代男性）というように嘘や隠し事をしたくないから話すというパターンです。「ああ、この人はこういうパターンで別れるのか」という情報として役立つかもしれません。
【７】その話を通じて自分をもっと知ってほしいから
「恋愛は、自分の性格や行動が一番出てる気がするから」というように元カノの話を通じて自分をもっと理解してほしいから話すというパターンです。「じゃあ、私のことも知って」と元カレ話を始めた時に彼氏の度量もはかれます。しかし、彼氏がその話を受け止めきれずに別れを決断してしまうリスクも発生するのでご注意ください。
【８】元カノ以上に素敵な女性になって欲しいから
「過去最高の彼女になってほしいから、元カノの良かったところは話してそれを超えて欲しい」（３０代男性）というように元カノ以上に素敵な女性になってほしいから話すというパターンです。納得できなければ「逆の立場なら素直に従える？」と聞き返してみるのも手かもしれません。
【９】そろそろ潮時だと思っているから
「やっぱり他の女の子の話を持ち出すのは、今カノから気持ちが離れてきた時」（２０代男性）というようにそろそろ潮時だと思っているから話すというパターンです。自分とは正反対の元カノとの幸せエピソードを語りだしたら潮時のサインかもしれません。
他に、「彼氏が元カノの話題を出す理由」にはどんなものがあると思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）
【１】恋愛経験が少ないと思われたくないから
「実際は少ないんですけどね（笑）。場合によってはちゃんと付き合ってなかった人まで元カノにしちゃう時もあります」（２０代男性）というように彼女に恋愛経験が少ないと思われたくないから話すというパターンです。可哀相な男性の虚勢として、生温かい目で見守ってあげましょう。
「彼女からの愛情が感じられない時とか、ちょっと自分の方の気持ちが強いなって時に使います」（１０代男性）というように、ちょっと彼女にヤキモチをやいてほしいから話すというパターンです。あえてやいてあげるのが大人な対応でしょう。
【３】元カノに比べて足りない部分があるから
「料理とかもうちょっと頑張ってほしいと言っちゃいますよね」（２０代男性）というように彼女が元カノに比べて特技や技能など足りない部分があるから話すというパターンです。「元カノは料理が上手」「キレイ好き」などの具体的なコメントがあればそこを改善してみましょう。
【４】今カノと元カノが似ているから
「やっぱり自分の好きなタイプって似てるんだなって彼女にわかってほしい」（２０代男性）というように今カノと元カノがダブるから話すというパターンです。聞きたくもない話題なので、「はいはい」と言ってあげる寛容さが必要でしょう。
【５】初恋の人だったので知っていてほしいから
「一番最初ってやっぱりベースになってるし、自分の恋愛傾向を知ってもらえるかなと思う」（３０代男性）というように、初恋や初恋の人を知ってほしいから話すというパターンです。耳を塞ぎたくなる話かも知れませんが、「私の初恋の人はねー」と反撃に出ることも可能でしょう。
【６】嘘や隠し事はしたくないから
「今まであったことを包み隠さず知ってもらえれば、今まで以上に良い恋愛ができると思う」（２０代男性）というように嘘や隠し事をしたくないから話すというパターンです。「ああ、この人はこういうパターンで別れるのか」という情報として役立つかもしれません。
【７】その話を通じて自分をもっと知ってほしいから
「恋愛は、自分の性格や行動が一番出てる気がするから」というように元カノの話を通じて自分をもっと理解してほしいから話すというパターンです。「じゃあ、私のことも知って」と元カレ話を始めた時に彼氏の度量もはかれます。しかし、彼氏がその話を受け止めきれずに別れを決断してしまうリスクも発生するのでご注意ください。
【８】元カノ以上に素敵な女性になって欲しいから
「過去最高の彼女になってほしいから、元カノの良かったところは話してそれを超えて欲しい」（３０代男性）というように元カノ以上に素敵な女性になってほしいから話すというパターンです。納得できなければ「逆の立場なら素直に従える？」と聞き返してみるのも手かもしれません。
【９】そろそろ潮時だと思っているから
「やっぱり他の女の子の話を持ち出すのは、今カノから気持ちが離れてきた時」（２０代男性）というようにそろそろ潮時だと思っているから話すというパターンです。自分とは正反対の元カノとの幸せエピソードを語りだしたら潮時のサインかもしれません。
他に、「彼氏が元カノの話題を出す理由」にはどんなものがあると思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）