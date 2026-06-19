アトラスは『ペルソナ』シリーズ最新作『ペルソナ6』の各ストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始した。あわせて『ペルソナ4 リバイバル』に関する新情報も発表されている。

（関連：【画像】『ペルソナ4 リバイバル』の最速体験会が開催）

『ペルソナ6』のウィッシュリスト登録は、Microsoft Store、PlayStation Store、Steamにて受付中。対応プラットフォームはXbox Game Pass、Xbox Series X|S、Windows、PlayStation5、Steamとなり、パッケージ版はPlayStation5のみで展開される。発売日は未定。

また、シリーズナンバリングタイトルのリメイク作品となる『ペルソナ4 リバイバル』の特別番組「ペルソナ4 リバイバルTV」が公開中。本作の物語や個性的な登場人物、新しくなった要素など、ゲームの魅力を紹介する内容となっている。番組アーカイブはYouTubeにて視聴可能だ。

あわせて、『ペルソナ4 リバイバル』の国内最速体験会も実施される。体験会は7月12日に都内某所にて開催予定で、専用ページから応募した者の中から抽選で招待される。応募受付は6月21日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド編集部）