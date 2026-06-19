この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が「スペースX3連騰で200ドル突破！そもそもなぜ1億円分も買えるの？」と題した動画を公開した。動画では、スペースXの未公開株（IPO株）をめぐる証券業界の裏話や、実際に1億円分を購入したVIP顧客のエピソードについて語られている。



動画は、女性出演者が「結構私のお客さん、スペースX買ってましたね」と切り出す場面からスタート。スペースXの株価について、田端信太郎が「今もう200ドルまできたよ。3連騰でまだ1回も上場してから下がってない」と好調ぶりを伝えると、女性は自身の顧客の中に「1億買った人とかいましたね」と明かした。みずほ証券などの金融機関を経由して1億円分もの株を購入したというエピソードに、女性自身も「どんだけ預かりあるんだろうと思って」と振り返った。



この規格外の金額に対し、田端は「1億！？どうやって買えるの？」と目を見開いて驚愕。「よっぽどのVIPじゃない。みんなここに来てる人たちは5株とか20株とか、そんな人ばっかで」と語り、巨額の株を入手できた顧客がいかに特異な存在であるかを強調した。



さらに田端は、証券業界の一般論として、なぜ特定の顧客にそこまで大量の株が割り当てられるのかを解説。「今証券会社が主幹事の提案をかけてるところの代表取締役個人に、ホットなIPOの株を割り当てるってのは古来からよくある」と述べ、企業トップなど限られた層に対する優遇措置が存在するという見方を示した。



終盤、田端は「スペースX1億あれば、シャンパン何本頼んでもかすり傷ww」と冗談交じりに語りつつ、「1億買った人も、この3日間で今1億5000万ぐらいになってるじゃん」と、凄まじい含み益が出ている状況に言及。最終的に「金持ちがますます金持ちになる。まあそうなんだよな」と、資本主義のリアルな一面を笑い飛ばした。投資の世界の知られざる裏側と、圧倒的なスケールの大きさを垣間見ることができる対話となっている。