サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われた。前半33分過ぎ、カタールにDOGSO（決定機阻止の反則）がありレッドカードが提示され、大会通算枚数は前回カタールW杯超えの5枚目になった。

カタールは0-2のビハインドで迎えた前半33分、前線に抜け出したカナダFWブキャナンを倒したアフメドが決定機阻止の反則とされた。

アフメドにはイエローが提示されていたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）介入後、ペナルティーエリア外だったと主審が判断。アフメドへの判定はレッドカードに変更された。

同日開催のグループB第2節スイス―ボスニア・ヘルツェゴビナ（4-1）でもレッドカード1枚が提示されており、通算5枚目に。前回2022年のカタールW杯では64試合でレッドカード4枚だったが、開幕1週間で早くも超えた。

■DOGSO（決定機阻止の反則）とは

相手の決定的な得点機会をファウルやハンドで阻止する反則。以下の4条件を満たした場合に適用され、原則としてファウルを犯した選手は一発退場（レッドカード）となる。

1：ゴールまでの距離が十分に遠くないこと

2：全体的なプレーの方向がゴールに向かっていること

3：シュートを打つ、またはコントロールできる可能性が高いこと

4：守備側の競技者の位置と人数



（THE ANSWER編集部）