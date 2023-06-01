¡Ú³ÚÅ·¡ÛµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤ÎàÅÅ·â½¢Ç¤·àá¤ò°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ÖÍÇ½¤Ê¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë³ÚÅ·¤¬Á°¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤ÎµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¤Ë·Þ¤¨¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç£±£¹Æü¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ËÎ×¤à¡£»°ÌÚÁ°´ÆÆÄ¤ÎµÙÍÜ¡¢±öÀî¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î´ÆÆÄÂå¹Ô¤«¤é¤ï¤º¤«£±½µ´Ö¤Ç¿·´ÆÆÄ¤ò³°Éô¤«¤é¾·¤Ø¤¤¤·¤¿°ÛÎã¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Û¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤À¤Ã¤¿¡£À®ÀÓÉÔ¿¶¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤Æ»°ÌÚÁ°´ÆÆÄ¤¬µÙÍÜ¤È¤Ê¤ë·ëËö¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÂçÊÑ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ºÙ¤«¤¤¾ò·ïÌÌ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤ÏÃ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µÈ°æ¤Û¤É¤Î¿Í´Ö¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾Í½ÁÛ¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ù¤¤ÏÀÐ°æ£Ç£Í¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¾Éð¤Ç¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê´ÆÆÄ¤òµÙÍÜ¤·¤¿¸å¡¢Åö»þ£Ç£Í¤À¤Ã¤¿¥Ê¥Ù£Ñ¡ÊÅÏÊÕµ×¿®»á¡Ë¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿¡£ËÜÍè¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐ°æ£Ç£Í¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊÔÀ®¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»°ÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÃç¤â¤¢¤ë¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»°ÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬´ÆÆÄ¤Î½Å¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÂçÊª£Ï£Â¤ò´ÆÆÄ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¸«¤òÄÌ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢Êª¿½¤·¤ä¤¹¤¤¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¤Ê¤¤¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¯¥Ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö³ÚÅ·¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µåÃÄ¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÍÇ½¤Ê¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£³ÚÅ·¤¬ËèÇ¯ËèÇ¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î°½Û´Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¤¢¤·¤¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢º£¸å¤â³ÚÅ·¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë