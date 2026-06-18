ベルナルド・シウバが退団し、新たなMFを狙うマンチェスター・シティ。



ターゲットはプレミアリーグのノッティンガム・フォレストに所属するエリオット・アンダーソン。ニューカッスル出身の23歳で、ポジションはMF。



イングランド代表に選ばれており、先日のクロアチア戦で先発出場し、勝利に貢献している。



シティはシウバの後任としてアンダーソンに注目しているが、フォレストとの交渉が難航している。フォレストは昨夏リヴァプールがアレクサンデル・イサクを獲得した際に支払った1億2500万ポンドを超える英国記録となる移籍金を要求している。





シティはこれまで定めた評価額を超える要求には撤退を選んできたが、今回はどうなるのか。そんなシティだが、今夏はアンダーソンに続く2人目のMFの獲得も検討しているようだ。『Sky Sports』が報じている。ターゲットはニューカッスルのサンドロ・トナーリ。現在トッテナム行きの報道が盛んに行われているMFで、シティはアンダーソンとイタリア代表MFの2枚獲りを画策している。2人同時の獲得となれば移籍金もかなりのものになると予想されるが、シティがそこまでしてMFの獲得にこだわる理由は既存戦力の去就にあるようだ。どうやらロドリとの契約延長交渉が難航しているようで、彼の代役探しもスタートしている。トナーリとアンダーソンは6番と8番の2つのポジションをハイレベルにこなせる選手であり、シウバと近いうちに退団するであろうロドリの代役をシティは今夏一気に獲得しようとしている。