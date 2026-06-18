アワワコール×アダム エ ロペからトップスとして着用できるタンクトップ2型が登場

ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」は6月16日、ジュンが展開する「アダム エ ロペ」とのコラボレーション第3弾として、「カップインタンクトップ」2型の先行販売を開始しました。

■ショート丈とロング丈を用意

同商品は、“1枚でスタイリングの主役になる”をテーマに、トップスとして着用できるデザインにこだわったタンクトップで、ショート丈とロング丈の2タイプを用意しています。

シャープな印象を与えるスクエアのカットラインと、太めのストラップやバインダーなど細部にこだわったデザインに仕上げました。

素材には、超長綿を使い毛羽が少ない糸で編んだ綿混ベアテレコを採用。ふくらみ感と風合いの良さが特徴で、伸縮性も兼ね備えています。

また、左右一体型の成型カップやアンダーゴムのないフリーカッティング素材を使用することで、きれいなバストシルエットと背中の段差の軽減を実現しました。

6月30日からは、全国の一部取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトにて発売します。

■商品概要

商品名：カップインベアテレコショートタンクトップ

希望小売価格：1万1,000円

サイズ：S・M・L

カラー：WH（ホワイト）・BL（ブラック）・BR（ブラウン）

商品名：カップインベアテレコタンクトップ

希望小売価格：1万2,100円

サイズ：S・M・L

カラー：WH（ホワイト）・BL（ブラック）・BR（ブラウン）

（フォルサ）