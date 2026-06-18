テカリ、ベタつき、肌ノイズをカバー。ベルベットマット肌を一日中キープする新作クッションファンデがアルマーニ ビューティより登場

アルマーニ ビューティは6月26日、ブランドを代表するロングウェアーライン「パワー ファブリック」より、テカりやベタつき、肌ノイズを瞬時にカバーし、さらっとした洗練の「ベルベットマット肌」を一日中キープする新作「パワー ファブリック クッション」を発売します。

【肌に纏う、揺るぎない自信】

ジョルジオ アルマーニの「パワー スーツ」が着る人に自信を与えるように、肌に纏うことで一日中揺るぎない自信を授けるメイクアップ、それが「パワー ファブリック」シリーズです。

新製品「パワー ファブリック クッション」は、フェイスのプロフェッショナルが追求する、素の発光感「アルマーニ グロウ」をベルベットマットな質感で表現。

高いカバー力と、まるで肌が呼吸するような快適な付け心地をクッションの手軽さで実現しました。

■究極のベルベットマット肌を叶える3つのテクノロジー

1.ENHANCED SKIN COMFORT：驚くほど軽い付け心地

最新の「トリプル ベルベット テクノロジー」を採用。柔軟な「ソフトフィルム」が肌の動きにしなやかに寄り添い、1日中（*1）重さを感じさせない無重力のような軽やかさと、快適なロングウェアーを叶えます。

2. STRONGER COVERAGE：高いカバー力で肌ノイズを軽減

保湿成分とスキンアドヒーシブ（肌密着）コーティング（*2）を施したマイクロピグメント「トリエトキシカプリリルシラン（メイクアップ効果）」が、赤み、シミ、凹凸を瞬時にカバー。98.4%が「肌トーンが均一な印象になる」と回答（*3）した、隙のない仕上がりを提供します。

3. BOOSTED SKIN AFFINITY：テカリ・ベタつきをコントロール

余分な皮脂を吸着し、保湿効果をもたらす「ナイアシンアミド」を配合。テカリを抑えながら高密着な仕上がりを実現。95.3%の女性が「自然なソフトフォーカス（使用感）」を体感しています。（*3）

【メイクしながら肌を整える：スキンケア効果と香り】

目に見えるうるおい（*4）をサポートする3つの成分「ビサボロール（整肌成分）」「ナイアシンアミド（保湿成分）」「シラカバエキス（整肌成分）」を配合。

使うたびに赤みをカバーしながら健やかな肌へ。また、ベルガモットやムスクが織りなす繊細な白い花の香りが、使うたびに官能的な体験を届けます。

■ベルベット肌へ導く夏の2大フェイスアイテム

この「パワー ファブリック クッション」の真価を最も発揮するのが、人気UV下地「UVマスター プライマー」とのセット使いです。

アルマーニ ビューティがこの夏提案するのは、これら2つのアイテムによる「夏の最強パワールーティン」。「UVマスター プライマー」で肌を守り、輝きの土台を作った上で、「パワー ファブリック クッション」を重ねます。

このペアリングにより、湿気や皮脂が厳しい夏の環境下でも、テカリを抑え、まるで見えないフィルターをかけたような「ベルベットマット肌」を一日中キープすることが可能になります。

■「パワー ファブリック クッション」製品概要

・製品名：パワー ファブリック クッション

・発売日：2026年6月26日

・シェード展開：肌に溶け込む全5色（0, 1, 2, 3, 4）

・価格:：プリセット12,540円／レフィル8,470円

・ケースデザイン：スリムなベージュ調レザー風ケース。象徴的な「ウェーブパターン」とシャンパンゴールドのGAモノグラムが輝くクチュール設計。

■「UVマスター プライマー」製品概要

・製品名：UVマスター プライマー

・容量：30ml

・価格：8,800円

・SPF30 / PA+++

◎軽い付け心地で、ファンデーションの仕上がりをサポートするUVメイクアップベース。独自のUVフィルターによって紫外線から肌を守ります。軽く、みずみずしい使用感で潤いが持続します。

*1 アルマーニ調べ。個人差があります。

*2 顔料表面の処理。

*3 消費者テストに基づく。

*4 メイクアップ効果による肌のつや・なめらかさ

（エボル）