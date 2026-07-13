【しまむら】大人の高見え神アイテム続出！アラフィフが選ぶ夏の新作8点が大当たりすぎる
YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら購入品】夏の新作が大当たり！40代が本当に着たい高見え服8点」を公開しました。動画では、しまむらで購入した夏の新作アイテム8点と、それらを使った大人の上品なコーディネートを披露しています。
ゆかりんさんが最初に紹介したのは、透かし編みのサマーニット。「二の腕の太い部分を細く見せてくれる」と、絶妙な袖の長さを活かした体型カバーのポイントを解説しています。裾のリブもしっかりしており、ブラウジングして着ることでスタイルアップ効果も期待できるそうです。
続いて、大人っぽい幾何学模様の柄パンツや、インナー使いに最適なサテンレースキャミソールなどを次々と紹介。中でも白のリブタイトスカートは、550円に値下げされていたという掘り出し物。「まっすぐストーンと落ちるシルエットのボトムスが、自分の体に一番合っている」と語り、着回しのしやすさを熱弁しました。また、シャツ感覚で羽織れるシアージャケットについては、「アラフィフ世代の羽織りに最適」とその使い勝手の良さを絶賛しています。
動画の後半では、これらの購入品を組み合わせた3パターンのコーディネートを紹介。テロテロ素材のワイドパンツとサマーニットを合わせたリラクシーなスタイルや、シアージャケットを主役にしたきれいめスタイルなどを提案しました。さらに、シンプルなコーディネートを格上げするバイカラーのフープピアスや、ロングネックレスの合わせ方についても丁寧に解説しています。
プチプラアイテムを上手に取り入れながら、高見えする素材選びや体型を美しく見せる着こなし術が詰まった本動画。夏のファッションに悩む大人の女性にとって、買い物のヒントになりそうです。
ゆかりんさんが最初に紹介したのは、透かし編みのサマーニット。「二の腕の太い部分を細く見せてくれる」と、絶妙な袖の長さを活かした体型カバーのポイントを解説しています。裾のリブもしっかりしており、ブラウジングして着ることでスタイルアップ効果も期待できるそうです。
続いて、大人っぽい幾何学模様の柄パンツや、インナー使いに最適なサテンレースキャミソールなどを次々と紹介。中でも白のリブタイトスカートは、550円に値下げされていたという掘り出し物。「まっすぐストーンと落ちるシルエットのボトムスが、自分の体に一番合っている」と語り、着回しのしやすさを熱弁しました。また、シャツ感覚で羽織れるシアージャケットについては、「アラフィフ世代の羽織りに最適」とその使い勝手の良さを絶賛しています。
動画の後半では、これらの購入品を組み合わせた3パターンのコーディネートを紹介。テロテロ素材のワイドパンツとサマーニットを合わせたリラクシーなスタイルや、シアージャケットを主役にしたきれいめスタイルなどを提案しました。さらに、シンプルなコーディネートを格上げするバイカラーのフープピアスや、ロングネックレスの合わせ方についても丁寧に解説しています。
プチプラアイテムを上手に取り入れながら、高見えする素材選びや体型を美しく見せる着こなし術が詰まった本動画。夏のファッションに悩む大人の女性にとって、買い物のヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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