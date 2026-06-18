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YouTubeチャンネル「eイヤホン公式チャンネル」が、「【比較レビュー】SENNHEISER MOMENTUM 5 Wireless 音質レビュー！【MOMENTUM 4 Wireless と HDB630 で比較】」を公開した。イヤホン・ヘッドホン専門店スタッフのはまちゃんが、ゼンハイザーの新作ワイヤレスヘッドホンを前モデル等と比較し、その進化した音質や機能を詳しく解説している。



動画では、前作「MOMENTUM 4 Wireless」と「HDB630」を横に並べ、デザインやスペック、音質を徹底比較。新作の「MOMENTUM 5 Wireless」は、ハウジングの溝がなくなるなどデザインがより洗練され、専用ケースも薄くスマートになった点を紹介した。



スペック面では、「aptX Lossless」や「Snapdragon Sound」への対応、最大57時間のバッテリー駆動といった特徴を解説。さらに、ノイズキャンセリング機能については「前作よりもかなり向上している」と語り、中音域で最大3倍の効果を発揮する強力な性能を実感した様子を見せた。



音質のレビューでは、「低音の重心が下がった」と評価。エレキベースの開放弦や、5弦ベースのBの音を例に挙げ、特に30Hzから40Hz付近の深い低音が美味しく鳴ると分析。「ヒップホップやEDMなどローががっつり入っているものと組み合わせると、えらい盛り上がる」と、そのマニアックなサウンドの魅力を力説した。



また、専用アプリを使った「サウンドパーソナライゼーション」機能で、自分好みの音色に調整できる点にも言及。「ナチュラルなサウンドから低音が効いたマニアックなサウンドまで幅広く楽しみたい方」や、高音質と強力なノイキャンを両立したいユーザーにとって、大満足の選択肢になると締めくくった。