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YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、動画「フィンランド語漫才を披露！ - 二者面談 | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会【日本語字幕付き】」を公開した。



本動画は、2026年6月6日にフィンランド・ヒュヴィンカーで開催されたアニメ・マンガ・ゲームイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内の漫才コンテスト「Hypeconin manzai-kilpailu（ヒュペコニン・マンザイキルパイル）」第2回大会の映像。日本からの特別ゲストとして出演した漫才コンビ「二者面談」が、全編フィンランド語で漫才を披露する様子を見ることができる。



大会冒頭、北欧漫才プロジェクト代表のGen Takagi氏が二者面談を紹介。スクリーンには現役高校生のヨシジマと教師のムラチによるコンビ「二者面談」の紹介映像が映し出され、ムラチは「今日はこれまで一度も学んだことがなかったフィンランド語で漫才を披露します」とコメントした。



さらに二人が「私たちがパニックになっているように見えたら優しく笑ってください」と動画内で語ると、会場からは温かい笑いが起こった。



満席となった会場の拍手に迎えられステージへ登場した二人。ネタはヨシジマの進路相談から始まり、「大学には行くんですけど、何を勉強したらいいですか……イケメンと出会うには」という一言で観客の心を掴む。



ムラチの「男で学部選ぶんか？」というツッコミに対し、「当然じゃないですか！」と返すヨシジマ。その後も商学部、法学部、情報科学部など各学部に対する独特な見解が次々と飛び出し、会場は大きな笑いに包まれた。



慣れない言語での挑戦とは思えないほどテンポの良い掛け合いを見せた二人。最後は「また先生みたいな教員と漫才しろってことですか？」というヨシジマの嘆きに対し、ムラチが「そんなこと言ってないねん！もうええわ！」と締めくくり、大きな拍手が送られた。



今回披露されたのは、日本でも実際に披露しているネタをベースにしたフィンランド語版。言語の壁を越えて観客を笑わせた二者面談の挑戦は、「漫才」というスタイルが言語や国境を越えて伝わる可能性を感じさせる内容となっている。



なお、同チャンネルでは今後、フィンランド人出場コンビのネタ動画や優勝者インタビュー、大会全編の日本語字幕版も順次公開予定とのこと。フィンランドの観客を沸かせた当日の熱気を、ぜひ映像で体感してほしい。