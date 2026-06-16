後半39分に途中出場

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。後半43分、日本の2点目で一瞬映った21歳が話題となっている。

塩貝健人は1-2と劣勢の後半39分に途中出場。後半43分、鎌田大地の同点ゴールの場面では、オランダ選手をブロックする献身を見せていた。

視聴者は、このシーンで映った塩貝のわずかな動きも見逃さない。歓喜に駆けだす日本の選手の中で、21歳だけは一瞬、ゴール内のボールを取りに行こうとしていたように見えた。さらなるゴールを貪欲に狙う姿勢にも映り、X上のファンも反応した。

「塩貝さんだけボール取りに行こうとしてない？」

「点が入った瞬間、塩貝だけは『ボール取ってセンターサークル早く戻ろう！』って動きをしたように見える」

「塩貝、入った瞬間、ボールの方見て『早よセンターサークル戻ろ』みたいな雰囲気に一瞬なってる？」

「2点目取った時、塩貝選手が3点目を取りに行こうと、ボールを回収しにいこうとしているように見えた。好きです」

「全員が喜んでベンチに駆け込む中で、一瞬喜ぶもすぐにボールを取りに行こうとした塩貝はやっぱ流石だな」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）