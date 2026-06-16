この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画」が、「推しの野球選手からいきなり電話かかってきたら変なテンションなるの不可避説」と題した動画を公開した。阪神タイガースなどでプレーした濱中治が出演し、彼の大ファンだというぽけるすの弟にドッキリ電話をかける検証企画を実施。

動画前半では、濱中の現役時代を振り返るトークを展開。2005年の交流戦で放った代打タイムリーについて、濱中自身が「僕の第二の野球人生が始まった」と感慨深く語る場面が収められている。また、当時の自身の応援歌についての話題では、「不死鳥が舞い降りたら～」という特徴的な前奏に触れ、「ファンファーレ鳴ってる時に初球パーン打ち上げた時にため息になるのが…」「打ってええんかな？ってなる」と、選手ならではの意外な葛藤を明かし、笑いを誘った。

後半ではいよいよ本題の検証へ。濱中がぽけるすの弟へ電話をかけると、最初は「はいはい」と低いトーンで応じた弟だったが、「濱中です」と名乗った瞬間･･･!?

果たして､どんなリアクションを見せるのか？
ぜひご自身の目でチェックしていただきたい。

YouTubeの動画内容

04:01

濱中治が振り返る2005年交流戦での劇的タイムリー
05:27

応援歌のファンファーレ中に打つことへの意外な葛藤
06:50

検証開始！大ファンの弟に濱中治が突然のサプライズ電話
07:40

「ええっ！？」推しからの電話に声のトーンが激変する弟
08:28

「お店に行きます」濱中治の提案に対するファンのリアルな反応

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