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「6月でこのレベルは…」元楽天人事が28卒の初面接をガチ評価！合否はまさかの「ボーダー」？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【28卒面接】「6月でこのレベルは…」元楽天人事がサマー面接の基礎から応用まで徹底解説！|夏インターン・オンライン面接」を公開した。動画では、元楽天人事で株式会社コテラス代表取締役の山永航太さんが、28卒の神戸大生・今井くんのサマーインターン向け模擬面接を実施。「肝が据わっている」とポテンシャルを高く評価しつつ、優秀な学生に向けた実践的なアドバイスが語られた。



動画の前半では、服装や背景の設定など、オンライン面接の基本について解説。その後、今井くんの模擬面接がスタートした。今井くんは今回が初めての面接だというが、自己紹介から深掘りまで堂々と対応。高校時代の野球部とドラムの二刀流や、「人を笑顔にする」「チームで大きなことを成し遂げる」という就活の軸を語った。さらに、学生時代に力を入れたこととして、部員数6名の軽音サークルで他団体と交渉して合同ライブを開き、50名まで部員を増やした再建エピソードをよどみなくアピールした。



面接終了後、山永さんは今井くんの合否について「ボーダー」と判定。良かった点として「話すのが得意で、会話している感覚がある」「肝が据わっていて営業職や企画職に向いている」と絶賛した。一方で改善点として、ガクチカのエピソードが自身の「就活の軸」から少しズレていたことや、「今井さん自身が具体的にどう動いたのか」というプロセスのアピールが弱かったことを指摘した。



さらに山永さんは、優秀な今井くんだからこその課題として「このまま手なりの状態で就活をしてしまうと、そこそこに良い感じに受かるが、マジで行きたい企業に本気で行けるか（はわからない）」と厳しい現実を提示。「ここだと決めた2～3社に全力で挑めばマジで勝てる」と、第一志望群に絞って対策することの重要性を説き、熱いエールを送った。



初めての面接ながら圧倒的なトーク力を見せた今井くんと、人事目線の的確なフィードバックを返す山永さん。就活生にとって、面接の基礎から内定を勝ち取るためのマインドセットまで深く学べる内容となっている。