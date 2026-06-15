仕事でAIを使うことが当たり前になった今、上司たちの悩みはむしろ増えています。「新入社員にAIを使わせてもいいのか？」「AIに頼りすぎて思考力が育たないのでは？」「どこまで任せていいのか判断できない」……。一方で、AIを使いこなす若手の方が、生産性が高いのも事実です。では、AI時代の新入社員はどう育てればいいのでしょうか。

そこで、AIを使った思考術をまとめ、全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら話題となっている書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者の石井力重さんと、監修者の加藤昌治さんに、「若手社員へのAIの教え方」についてお聞きしました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

新人に「プロンプトを覚えさせる」のは正解なのか？

――上司は若手に「仕事におけるAI活用」をどう教えていけばいいのでしょう？

加藤昌治（以下、加藤） AIを使う上で「過程」が大事という話をしてくれましたが、AI利用における具体的な過程が「プロンプト」ですよね。

働き始めたばかりの人たちは、定番のプロンプトをたくさん学んでいくのがいいのか、もしくは1個か2個の基本形を知った上で、そこからオリジナルを作っていく方がいいのか。

どう思います？

石井力重（以下、石井） 今までは、ある程度膨大な量のデータやケースを集め、そこからパターンを抽出し、それを覚えておくことで、どんな場面にも臨機応変に対応するスキルを持てました。

だけどAIによって、その瞬間に新しいパターンを学んだり、戦略を作ったり、打ち手の型を作ったりできるようになった。1個のプロンプトだけで戦うのはさすがにきついですが、いくつかのバリエーションを知っておけば、あとはAIを使って中間地点を作っていけます。

だから網羅性はあまり気にしなくていいと思うんです。

近い将来、多くの人がペンダント型のAI記録デバイスみたいなのをつけて音声や映像で1日中の記録をとって、AIが勝手に「明日の仕事は◯◯だから、必要なプロンプトを作っておきました」みたいに提案してくれる時代になると思うんです。

ということで、プロンプトをたくさん覚える必要はないかなと思います。ただ、ゼロだと使えないので、いくつかは覚えておくって感じでしょうかね。

AIを「何に使うか」を考えられる人が伸びる

加藤 過程云々の前、始点となるのはAIを「何に使えばいいのか」ですよね。

「AIを使って◯◯したい！」と思ったら、その方法はAIに尋ねれば教えてもらえるのは普段石井さんもよく言っている通りで。「AIを◯◯に使いたい」という意思は人間から出てくる訳ですけど、AI利用の可否などについては上司の仕事になる？

石井 なるほど。ただそもそも、新人たちは上司たちが知っている以上にAIに詳しかったりします。上司でさえ知らない、わからない使い方ができると思うんですよね。

それは、まだ仕事の常識に慣れ親しんでいないから。「本」という世界でたとえると、本は版を変えない限りはどの本も同じ内容ですけど、「買ったら中身がすべて違う本」というのも概念的にはあり得ると思うんです。

だから、この常識に慣れ親しんでいない、たとえば宇宙人とか未来人みたいな存在からすると、「どうして自分のレベルに合わせた本になっていないんだろう？」みたいな疑問を抱くと思うんですよね。

ということで若手社会人たちは、既存のやり方に疑問を抱き、今までになかった使い方を作り出して、勝手に実践していく気がします。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）