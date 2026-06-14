ジョナサンに進化系かき氷が登場！ふわっほろ食感で雪のような口どけ

ジョナサンは、2026年6月11日から9月2日までの期間限定で「純氷ドルチェ-淡雪-」と「混ぜ混ぜシェイク」を販売しています。

ひんやりおいしい新作スイーツ&ドリンク

定番のかき氷とはひと味違う「純氷ドルチェ-淡雪-」と、自分好みの味を叶える「混ぜ混ぜシェイク」が登場しました。

■純氷ドルチェ-淡雪-

透明度が極めて高い純氷を使用した、ケーキ型の新感覚スイーツです。ふわっととろける雪のような口どけと、まるでケーキのような見た目を楽しむことができます。

・苺みるくのショートケーキ氷

ふんわりと削った純氷に、練乳みるくクリームと甘酸っぱいベリーを合わせ、中にはマンゴーやパイナップルが入っています。

・西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷

香り高い抹茶と風味豊かなあずきを贅沢に合わせた、和の味わいを楽しめるご褒美スイーツです。

サイズは直径約12.5cm、価格は各989円です。

また、食後にもちょうどよい直径約10.5cmのミニサイズ（各769円）もあります。

ミニサイズ含む「西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」に使用の抹茶パウダーは西尾の抹茶以外のものが使用されています。

■混ぜ混ぜシェイク（いちご／コーヒー）

ソフトクリーム・ソース・ミルクを組み合わせた、鮮やかな色合いのドリンクです。

自分で混ぜながら味や色が変化していくなかで、"理想の一杯"を完成させる楽しさを体験できます。価格は各549円です。

＜「食べて、混ぜて、飲む」の3ステップ＞

まずは濃厚なソフトクリームを味わい、自分で"混ぜ混ぜ"して、味の濃淡や色合いの変化を楽しみながら、自分好みの理想のシェイクに仕上げます。

販売予定期間は6月11日から9月2日までですが、予告なく販売を終了する場合があります。また、モーニング時間帯（10時30分まで）は販売されません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部