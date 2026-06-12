北中米W杯初戦に臨む韓国代表、チェコ戦のスターティングメンバーにFWソン・フンミン&MFイ・ガンインら
韓国代表が北中米W杯初戦チェコ代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。
FWソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)、MFイ・ガンイン(パリSG/フランス)、DFキム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)らとともにFC東京に所属するGKキム・スンギュがスターティングメンバーに名を連ねた。キム・スンギュとともにJリーグから選出されている鹿島DFキム・テヒョンはベンチスタートとなっている。
韓国は初戦でチェコと対戦。18日(日本時間19日)の第2節でメキシコ、24日(同25日)の第3節で南アフリカと対戦する。
なお、同組で開幕戦となったメキシコ対南アフリカは退場者が3人出る波乱の幕開けに。前後半に1点ずつを奪ったメキシコが2-0の完封勝利で白星スタートを成功させている。
<出場メンバー>
[韓国代表]
▽先発
GK 1 キム・スンギュ(FC東京/日本)
DF 2 イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
DF 4 キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
DF 13 イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
DF 22 ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
MF 3 イ・ギヒョク(江原FC)
MF 6 ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
MF 8 ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
MF 10 イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
MF 19 イ・ガンイン(パリSG/フランス)
FW 7 ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
▽控え
GK 12 ソン・ボムグン(全北現代)
GK 21 チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
DF 5 キム・テヒョン(鹿島/日本)
DF 14 チョ・ウィジェ(全北現代)
DF 15 キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
DF 16 パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
DF 23 イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
MF 11 ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
MF 17 ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
MF 20 ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
MF 24 キム・ジンギュ(全北現代)
MF 25 オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
MF 26 イ・ドンギョン(蔚山HD)
FW 9 チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)
FW 18 オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
▽監督
ホン・ミョンボ
FWソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)、MFイ・ガンイン(パリSG/フランス)、DFキム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)らとともにFC東京に所属するGKキム・スンギュがスターティングメンバーに名を連ねた。キム・スンギュとともにJリーグから選出されている鹿島DFキム・テヒョンはベンチスタートとなっている。
なお、同組で開幕戦となったメキシコ対南アフリカは退場者が3人出る波乱の幕開けに。前後半に1点ずつを奪ったメキシコが2-0の完封勝利で白星スタートを成功させている。
<出場メンバー>
[韓国代表]
▽先発
GK 1 キム・スンギュ(FC東京/日本)
DF 2 イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
DF 4 キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
DF 13 イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
DF 22 ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
MF 3 イ・ギヒョク(江原FC)
MF 6 ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
MF 8 ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
MF 10 イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
MF 19 イ・ガンイン(パリSG/フランス)
FW 7 ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
▽控え
GK 12 ソン・ボムグン(全北現代)
GK 21 チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
DF 5 キム・テヒョン(鹿島/日本)
DF 14 チョ・ウィジェ(全北現代)
DF 15 キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
DF 16 パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
DF 23 イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
MF 11 ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
MF 17 ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
MF 20 ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
MF 24 キム・ジンギュ(全北現代)
MF 25 オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
MF 26 イ・ドンギョン(蔚山HD)
FW 9 チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)
FW 18 オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
▽監督
ホン・ミョンボ