　韓国代表が北中米W杯初戦チェコ代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。

　FWソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)、MFイ・ガンイン(パリSG/フランス)、DFキム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)らとともにFC東京に所属するGKキム・スンギュがスターティングメンバーに名を連ねた。キム・スンギュとともにJリーグから選出されている鹿島DFキム・テヒョンはベンチスタートとなっている。

　韓国は初戦でチェコと対戦。18日(日本時間19日)の第2節でメキシコ、24日(同25日)の第3節で南アフリカと対戦する。

　なお、同組で開幕戦となったメキシコ対南アフリカは退場者が3人出る波乱の幕開けに。前後半に1点ずつを奪ったメキシコが2-0の完封勝利で白星スタートを成功させている。

<出場メンバー>

[韓国代表]

▽先発

GK 1 キム・スンギュ(FC東京/日本)

DF 2 イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)

DF 4 キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)

DF 13 イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)

DF 22 ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)

MF 3 イ・ギヒョク(江原FC)

MF 6 ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)

MF 8 ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)

MF 10 イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)

MF 19 イ・ガンイン(パリSG/フランス)

FW 7 ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)

▽控え

GK 12 ソン・ボムグン(全北現代)

GK 21 チョ・ヒョヌ(蔚山HD)

DF 5 キム・テヒョン(鹿島/日本)

DF 14 チョ・ウィジェ(全北現代)

DF 15 キム・ムンファン(大田ハナシチズン)

DF 16 パク・ジンソプ(浙江FC/中国)

DF 23 イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)

MF 11 ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)

MF 17 ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)

MF 20 ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)

MF 24 キム・ジンギュ(全北現代)

MF 25 オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)

MF 26 イ・ドンギョン(蔚山HD)

FW 9 チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)　

FW 18 オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)

▽監督

ホン・ミョンボ