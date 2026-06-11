「ばちくそ美女」上田竜也、美デコルテ際立つ姿に「綺麗なお姉様でしかない」「何故その髪型でカッコいい」反響
元KAT-TUNの上田竜也さんは6月10日、自身のInstagramを更新。至近距離の自撮りショットを公開しました。
【写真】上田竜也の美デコルテ際立つ姿
コメントでは「何故その髪型でカッコいいのか分からないほどカッコいい！」「美美美！ハウルいけるのでは？？」「えー！！！なに！え！かわいい！！！」「美人すぎる」「めっちゃキレイなんだけど 女の子かと思った笑」「綺麗なお姉様でしかない」「カラコン、黒髪ボブ、ドアップ・・・ばちくそ美女ぉぉおーっ 似合いすぎっす・・・」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】上田竜也の美デコルテ際立つ姿
「美人すぎる」上田さんは「TOKYO BURST-犯罪都市- 公開中 撮影合間」とつづり、1枚の写真を投稿。顔がアップになった自撮りショットです。前髪を下ろしたヘアスタイルで、カラーコンタクトをしています。服の胸元が大きく開いており、美しいデコルテが際立っています。
「美しすぎてスマホ壊れるかと思った」5月5日には「髪型変えた」とつづり、楽屋の鏡の前での写真を公開していた上田さん。ファンからは「美しすぎてスマホ壊れるかと思った」「上田くんって常に天才を更新し続けてて神」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)