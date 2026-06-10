「LUUP」東京都内での死亡事故にコメント「捜査に全面協力」 安全対策強化や啓発活動に「より一層注力してまいります」
電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを提供する「LUUP（ループ）」は9日、公式サイトを通じて、東京都北区で発生した死亡事故についてコメントを発表した。
【画像】LUUPの公式サイトに掲載されたお知らせ
サイトでは「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました」と説明。その上で「本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです」と明らかにした。
続けて「亡くなられたご利用者様には謹んで哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と追悼の意を表明した。
また、「現在、警察による捜査が進められております。当社としては捜査に全面的に協力するとともに、今回の事故を重く受け止め、交通安全対策や啓発活動に、より一層注力してまいります」と伝えている。
【画像】LUUPの公式サイトに掲載されたお知らせ
サイトでは「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました」と説明。その上で「本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです」と明らかにした。
続けて「亡くなられたご利用者様には謹んで哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と追悼の意を表明した。
また、「現在、警察による捜査が進められております。当社としては捜査に全面的に協力するとともに、今回の事故を重く受け止め、交通安全対策や啓発活動に、より一層注力してまいります」と伝えている。