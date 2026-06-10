開催：2026.6.10

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 10 - 6 [Dバックス]

MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとDバックスが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

1回表、2番 コービン・キャロル 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 MIA 0-1 ARI

1回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 1-1 ARI

2回裏、9番 コナー・ナービ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-1 ARI

3回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 3-1 ARI

4回表、3番 ガブリエル・モレノ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 MIA 3-2 ARI

6回裏、1番 リアム・ヒックス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 4-2 ARI、3番 カイル・ストワーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 6-2 ARI

7回表、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 MIA 6-3 ARI

8回表、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 MIA 6-5 ARI、2番 コービン・キャロル 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 MIA 6-6 ARI

8回裏、2番 オット・ロペス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 7-6 ARI、5番 ハビエル・サノヤ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 9-6 ARI、6番 エステリー・ルイーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 10-6 ARI

試合は10対6でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのピーター・フェアバンクスで、ここまで3勝3敗7S。負け投手はDバックスのブランディン・ガルシアで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 11:22:19 更新