5月18日、スターバックスコリアが公式アプリとウェブサイトに掲載したあるプロモーションが、韓国社会で大きな論争を巻き起こした。広告には「タンクデー」というイベント名とともに「5/18」という日付が表示され、「机にドン！（＝原文は“タック”）」という文言が使われていた。

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韓国の歴史を知らない人々にとっては一般的なマーケティング文句のように見えるかもしれない。しかし、この組み合わせは韓国社会において非常に敏感な歴史的記憶と結びつけて解釈された。

5月18日は1980年の「光州民主化運動（5・18光州事件）」の記念日であり、「タンク」は当時、戒厳軍がタンク（戦車）で街に進入する場面を連想させる“象徴”として受け止められた。また「机にドン！」という表現は、1987年の「朴鍾哲(パク・ジョンチョル)拷問致死事件」を連想させるとの指摘がなされた。

これは、民主化運動に参加していたソウル大学の学生、朴鍾哲さん（当時21）が警察の拷問により死亡した事件で、日本でも公開された韓国映画『1987、ある闘いの真実』のモチーフとなった歴史的悲劇だ。この際、事件を心臓麻痺（ショック死）に偽装しようとした警察が発表した言い訳の文言が、「机をドンと叩いたら、ウッと言って死んだ」だったのだ。

このように、一つの商品プロモーションが韓国の歴史と重なることで、論争はネット上にとどまらず、社会全体へと広がった。



2026年5月27日、ソウルでスターバックスへのボイコットを呼びかける集会が行われた。「OUT」のステッカーが貼られているのは、新世界グループ会長の鄭溶鎮氏 ©AFP=時事

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問題となったキャンペーンは、2026年5月18日に展開されたタンブラー製品「タンク」に関するプロモーションだった。該当する製品名は米国本社のラインナップに従ったものとされており、スターバックスコリアはこの日を「タンクデー」と命名し、先述の文言を使用した。

スターバックスコリアの代表は辞任

発表直後、SNSやオンラインコミュニティでは即座に批判が相次ぎ、スターバックスコリアはイベントを中断して公式謝罪文を発表した。しかし、論争は急速に広がった。

翌日には親会社である新世界グループの鄭溶鎮(チョン・ヨンジン)会長名義による謝罪文が追加で発表され、スターバックスコリアの代表が解任された。その後、8日後の5月26日、鄭会長は記者会見を開き、「5・18民主化運動のご遺族、朴鍾哲氏のご遺族、光州市民、そして国民の皆様に心からお詫び申し上げます」とカメラの前で深く頭を下げた。

それでも事態は沈静化しなかった。5・18関連の市民団体は鄭溶鎮会長をはじめとする経営陣に対する直接告発に踏み切り、李在明(イ・ジェミョン)大統領が自ら乗り出してスターバックスを「非人間的な所業」と非難したことで、結果的にこの事件は韓国社会を揺るがす論争へと拡大した。

国民の意見も二つに割れている。一方では積極的な不買運動が繰り広げられる中、もう一方では政界が論争を煽り「企業叩き」に走っているという主張もみられる。オンラインの世論も激しくぶつかり合い、大きく分断された。韓国のネットニュースやオンラインコミュニティでは以下のようなコメントが並んでいる。

〈「5・18に合わせて『タンクデー』を実施し、『机にタック！』という文言まで付けたのは、民主化運動を嘲笑したのではないか」 「スターバックスのタンクデーは歴史に対する嘲笑であり、歴史歪曲だ。不買運動に参加する」 「中小企業でも気づくような文言を、スターバックスのような大企業が見落としたという事実が驚きだ」〉

〈「謝罪をしても受け入れられない雰囲気だ。どんな謝罪も通じない社会になりつつある」 「すでに何度も謝罪しているのに、これ以上何を要求するのか。過剰な非難だ」〉

160人を超える死者が…

5・18光州民主化運動は、1980年5月に光州市民が全斗煥(チョン・ドゥファン)新軍部勢力の退陣と民主政府の樹立を求めて展開した民主化運動である。当時、軍事政権のクーデターに対抗して民主政府の樹立を求めていた市民を、新軍部がタンク（戦車）を前面に押し出した戒厳軍を投入して残酷に鎮圧し、160人を超える死者と70人余りの行方不明者（政府公式集計より）が発生した、韓国現代史における最も悲劇的な事件であった。

国家権力によって数多くの国民が犠牲になったこの悲劇的な歴史は、韓国の映画や小説などの文化コンテンツでも定番の題材として扱われ、その都度大きな社会的反響を呼んでいる。

映画作品としては、2017年に公開され1200万人の観客を動員した『タクシー運転手 約束は海を越えて』、2007年の『光州5・18』、1999年の『ペパーミント・キャンディー』などが光州の悲劇を正面から扱っている。

2023年に公開された『ソウルの春』は全斗煥新軍部勢力のクーデターの過程を描き、1400万人の観客を動員した。2024年には、作家の韓江(ハン・ガン)氏が光州の悲劇と人間の尊厳を描いた小説『少年が来る』などの作品で、韓国人として初めてノーベル文学賞を受賞したりもした。

この悲劇的な事件は、韓国において依然としてイデオロギー対立の中心に位置している。被害と責任をめぐる清算のプロセスが長く続いてきたが、全斗煥元大統領は最後まで自身の責任を否認し、謝罪を拒否した。一部の保守勢力は未だに「北朝鮮軍介入説」のような主張を流布し、オンラインを中心に5・18を非難するコンテンツが絶えない。

“過去の事件”ではない

被害者の立場からすれば、すでに歴史的評価が終わった過去の事件ではなく、「今も攻撃されている」現在進行形の傷であるのだ。したがって、少しでも5・18を戯画化、すなわちおとしめるような表現をすることに対して、防衛反応が即座に沸き起こることは、ある意味で当然の結果である。

ここに、陣営間の対立が激しい韓国の政治事情が加わって、論争に油を注いだ。特に李在明大統領はSNSを通じて、「大韓民国共同体と基本的尊厳、民主の価値を否定する悪徳商人の非人間的な所業」「人の皮を被っていては到底できない仕業」「犠牲者を侮辱し、国民を愚弄しながら、密かに楽しんでいたのだろう」「悪徳商人の反倫理的な行為だ」などと厳しく非難した。

これに対して一部では、企業のマーケティング活動に対する政界の介入の妥当性をめぐる論争も提起され、李在明大統領がある市民団体から、スターバックスの不買を強要したとして業務妨害の容疑で告発される事態まで発生するなど、論争は現在も拡大している。

なぜ防げなかったのか？

一方、今回の事態で疑問視されているのは、「なぜ防げなかったのか」である。新世界グループの独自調査によると、問題となったマーケティングは、企画担当者からチーム長、戦略企画本部長、代表取締役に至るまで、少なくとも4段階の決裁を通過していた。それにもかかわらず、決裁ラインにいた関係者7人のうち、ただの1人も「5月18日」「タンク」という組み合わせの危険性を指摘しなかった。

さらに衝撃的な事実は、一部の決裁者がマーケティング資料が添付されたメールのファイルすら開かず、慣行的に承認していたという点だ。

特に「机にドン！」というコピーについては、生成AIが活用されていたことが確認されている。担当者は「バッグにすっぽり」「片手にパッと」のように、語感やリズムが合う短い文言をAIから提案され、それをそのまま採用したという。しかし、問題の本質はAIそのものではない。AIが生成したコピーを人間が適切に検証（チェック）しなかった点にある。経験のあるコピーライターであれば、即座に「これは危険だ」と察知したはずだ。

これに関して業界からは、構造的な問題が指摘されている。スターバックスコリアは、年間を通じて膨大なイベントを消化しなければならない「プロモーション過多」の状態にあり、個々のキャンペーンを綿密に検証する時間も余裕も失いやすい状況だったという点だ。その結果、上層部のチェックや決裁が単なる形式的な手続きに過ぎなかった可能性があると指摘されている。

スタバのイメージへの影響

結果的に、今回の騒動はスターバックスのブランドイメージだけでなく、売上にも打撃を与えたことが確認された。報道によると、問題発生から約1週間の間にスターバックスの週間売り上げ金額が約84億ウォン（＝8億5000万円以上）減少し、減少率は約26%に達した。

またスターバックスは、消費者対応の観点からカードなどの払い戻し（返金）ポリシーを一時的に緩和した。従来は一定の使用条件が満たされて初めて払い戻しが可能だったが、今回は条件なしで全額払い戻しを認める措置が施行された。

単なる「マーケティングの失敗」では片づけられない

韓国人の逆鱗に触れることとなったスターバックスの「タンクデー」マーケティングは、単なるマーケティングの失敗として片付けることは難しい。これは、以下のような複数の要因が複合的に作用した結果であると言える。

第一に、AIベースのコンテンツ生成環境において発生し得る文化的リスクの問題。

第二に、複数の決裁構造があるにもかかわらず、リスク要因が排除されなかった組織ガバナンスの問題。

第三に、特定の社会において歴史的記憶が依然として現在進行形として機能している時、企業が負うべき責任の問題。

言い換えれば、歴史的・文化的な側面を十分に考慮しなかった企業のマーケティングが、意味や価値を基準に消費を選択する「価値消費（エシカル消費）」を重視する消費者と衝突したことで発生した事態であると捉えられる。

生成AIの普及と消費者の価値志向的な選択が同時に強まる環境の中で、スターバックスが引き起こした今回の事件は、企業がどのような基準と責任意識を持ってコンテンツを設計すべきかを示す、反面教師の事例として残ることになるだろう。

（金 敬哲）