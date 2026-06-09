【パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー】出動から恐竜との遭遇まで新場面写真一挙公開！
7月24日（金）に公開される劇場版最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』。新装備での出動からダイノな恐竜との遭遇まで、ワクワクが止まらない新場面写真10点が一挙公開された。
＞＞＞ワクワクな新場面写真をチェック！（写真14点）
”パウパト” の愛称で大人気。テレ東系で毎週金曜夕方5時55分から大好評放送中、さらに各種配信サービスでも配信されているアニメシリーズ『パウ・パトロール』。劇場版第1弾である2021年に公開された『パウ・パトロール ザ・ムービー』での国内の累計興行収入は約2.9億円。続く第2弾である2023年に公開された『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』では約9.3億円を記録し、前作比約320％という驚異の数字をたたき出し、パウパト人気は超急上昇中。そしてこのたび、今最も注目を集めるシリーズへと急成長をとげ、子どもから大人までも虜にする大人気 ”パウパト” の劇場版第3弾となる最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日（金）に日本公開を迎える。
日本公開に早くも期待の声が寄せられている本作。このたび、パウ・パトロールたちが未知の島〈ダイノ・アイランド〉で繰り広げる大冒険の魅力が凝縮された、場面写真が一挙公開された。公開された写真の中には、ケント率いるパウ・パトロールのメンバーたちが、パウジョンアップしたダイノ版の新装備をビシッと装着し、凛々しい表情で出動に備えるメインカットが
登場。これから始まる任務に向けた、彼らの勇気と結束力が伝わってくる1枚だ。
さらに、地図にも載っていない謎の島「ダイノ・アイランド」に上陸したメンバーたちの様子も公開。生い茂るジャングルを、興味津々な様子で探索するワクワク感あふれる姿や、見上げるほど巨大なティラノサウルス、そして愛くるしい小さな恐竜たちと触れ合う微笑ましい瞬間も捉えられている。初めは見たこともない恐竜の大きさに驚いていたメンバーたちだが、心優しい彼らと打ち解け島の美しい自然を楽しむ様子は、劇場版ならではのスケール感と温かさを感じさせる心弾むシーンとなっている。
だが、その夢のような冒険の裏では、場面写真にも映り込む島の中心にそびえ立つ巨大火山に、ある異変が生じていた――。
はたして、 ”ダイノ・アイランド” で待ち受ける危機とは？ パウ・パトロール史上最大級とも言えるトラブルの行方に注目だ。ドラマチックな展開を予感させる、まさに ”ダイノサイズ” な魅力が詰まった場面写真の数々。最新ガジェットと勇気を胸に、かつてないスケールで贈るパウ・パトロールの大冒険が、この夏、日本中をガオガオっと熱くさせる。
そして、ムビチケ前売券（カード）の発売が6月12日（金）に決定。さらに、ムビチケ前売券を劇場で購入した場合のみ、【パウ・パトロール全員集合！ガオガオステッカー】がついてくる。パウ・パトロールのメンバーと恐竜たちがデザインされた、本作ならではの限定アイテム。お気に入りのアイテムに貼れば、キミもパウ・パトロールの一員になれるかも！？ 数量限定なので、ぜひお早めにゲットしてほしい。
さらに、激レアな超豪華グッズが手に入る『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公式オンラインポップアップもあわせて開催決定。MOVIE WALKER STOREでは本作の公開を記念して、『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公式オンラインポップアップが開催。通常のムビチケ前売券（オンライン）に加えて、ここでしか手に入らないオンラインポップアップ限定の「ムビチケ前売券（オンライン）＆超豪華グッズ」の特別セットも発売される。
この特別セットの購入者限定で参加できるキャンペーンなど映画をもっと楽しめる企画が期間限定で展開される。
パウ・パトロール史上最大級の冒険を、限定グッズと一緒に全力で楽しもう。
（C）2026 Paramount Pictures. All rights reserved.
＞＞＞ワクワクな新場面写真をチェック！（写真14点）
”パウパト” の愛称で大人気。テレ東系で毎週金曜夕方5時55分から大好評放送中、さらに各種配信サービスでも配信されているアニメシリーズ『パウ・パトロール』。劇場版第1弾である2021年に公開された『パウ・パトロール ザ・ムービー』での国内の累計興行収入は約2.9億円。続く第2弾である2023年に公開された『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』では約9.3億円を記録し、前作比約320％という驚異の数字をたたき出し、パウパト人気は超急上昇中。そしてこのたび、今最も注目を集めるシリーズへと急成長をとげ、子どもから大人までも虜にする大人気 ”パウパト” の劇場版第3弾となる最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日（金）に日本公開を迎える。
登場。これから始まる任務に向けた、彼らの勇気と結束力が伝わってくる1枚だ。
さらに、地図にも載っていない謎の島「ダイノ・アイランド」に上陸したメンバーたちの様子も公開。生い茂るジャングルを、興味津々な様子で探索するワクワク感あふれる姿や、見上げるほど巨大なティラノサウルス、そして愛くるしい小さな恐竜たちと触れ合う微笑ましい瞬間も捉えられている。初めは見たこともない恐竜の大きさに驚いていたメンバーたちだが、心優しい彼らと打ち解け島の美しい自然を楽しむ様子は、劇場版ならではのスケール感と温かさを感じさせる心弾むシーンとなっている。
だが、その夢のような冒険の裏では、場面写真にも映り込む島の中心にそびえ立つ巨大火山に、ある異変が生じていた――。
はたして、 ”ダイノ・アイランド” で待ち受ける危機とは？ パウ・パトロール史上最大級とも言えるトラブルの行方に注目だ。ドラマチックな展開を予感させる、まさに ”ダイノサイズ” な魅力が詰まった場面写真の数々。最新ガジェットと勇気を胸に、かつてないスケールで贈るパウ・パトロールの大冒険が、この夏、日本中をガオガオっと熱くさせる。
そして、ムビチケ前売券（カード）の発売が6月12日（金）に決定。さらに、ムビチケ前売券を劇場で購入した場合のみ、【パウ・パトロール全員集合！ガオガオステッカー】がついてくる。パウ・パトロールのメンバーと恐竜たちがデザインされた、本作ならではの限定アイテム。お気に入りのアイテムに貼れば、キミもパウ・パトロールの一員になれるかも！？ 数量限定なので、ぜひお早めにゲットしてほしい。
さらに、激レアな超豪華グッズが手に入る『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公式オンラインポップアップもあわせて開催決定。MOVIE WALKER STOREでは本作の公開を記念して、『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』公式オンラインポップアップが開催。通常のムビチケ前売券（オンライン）に加えて、ここでしか手に入らないオンラインポップアップ限定の「ムビチケ前売券（オンライン）＆超豪華グッズ」の特別セットも発売される。
この特別セットの購入者限定で参加できるキャンペーンなど映画をもっと楽しめる企画が期間限定で展開される。
パウ・パトロール史上最大級の冒険を、限定グッズと一緒に全力で楽しもう。
（C）2026 Paramount Pictures. All rights reserved.
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