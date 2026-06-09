「節約してるのにお金が貯まらない…」見落としやすい“小さな浪費”とは
家計簿をつけている。外食も減らした。セール品を選ぶようにもなった。それなのに、「思ったほど貯金が増えない」と感じることはありませんか？家計を見直しているつもりでも、お金が貯まりにくい人は少なくありません。そんな時に見直したいのが、“小さい浪費”です。
最近は、「節約＝我慢」ではなく、「気づいていない支出を減らす」という考え方が注目されています。実は毎日の何気ない行動の中に、家計改善のヒントが隠れていることもあるのです。
「お得だったはずなのに…」出費が増える買い物のクセ
節約を意識している人ほど気をつけたいのが、「安いから買う」という行動。セール品やまとめ買いはお得に感じますが、本来必要ではなかった物まで購入してしまえば、結果的に支出は増えてしまいます。
キャッシュレス時代の“ついで買い”に注意
スマホ決済やクレジットカード決済は便利ですが、お金を使った感覚が薄くなりやすいとも言われています。コンビニでコーヒーを買うつもりだったのにお菓子も一緒に購入したり、ネット通販でおすすめ商品を追加したり。こうした数百円の出費は記憶に残りにくいものです。
その結果、「大きな買い物はしていないのにお金が減っている」という状態につながることも。家計を見直したい時は、まず１か月分の決済履歴を確認してみるのがおすすめです。自分でも気づいていなかった“出費のクセ”が見つかるかもしれません。
毎月だから気づきにくい。“当たり前の支出”を疑う
家計改善というと、スマホ代や保険料などの固定費を思い浮かべる人が多いかもしれません。もちろん固定費の見直しも大切ですが、意外と見落としやすいのが、毎月当たり前になっている小さな支出です。
毎日のコンビニ利用、なんとなく続けている有料アプリ、ほとんど利用していない動画配信サービスなど、「なくても困らない支出」が残っていることは珍しくありません。１つひとつは少額でも、長期間続けば家計への影響は大きくなります。
「節約しているのにお金が貯まらない」と感じたら、大きな出費よりも日々の小さな支出に目を向けてみましょう。節約が続かない人ほど、“気づいていない浪費”を見つけることで家計が変わることもあります。毎月当たり前になっている支出の中に、お金との付き合い方を見直すヒントが隠れているかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は家計管理・消費行動・生活設計の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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