季節外れに咲く、気味が悪いほど美しい桜…そのそばで女は誰を待ち続けているのか!?「亡骸探偵」に届いた依頼をたどる【作者に聞く】

季節外れに咲く、気味が悪いほど美しい桜…そのそばで女は誰を待ち続けているのか!?「亡骸探偵」に届いた依頼をたどる【作者に聞く】