季節外れに咲く、気味が悪いほど美しい桜…そのそばで女は誰を待ち続けているのか!?「亡骸探偵」に届いた依頼をたどる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
遺体が見つからないため成仏できずにいる霊を弔う仕事を請け負う「亡骸探偵」。今回の依頼は「行方不明の遺体を探して欲しい」というものだった。死んでもなお旅立てずにいる者を弔ってくれる吉野 紡(@stone25shion)さんの「亡骸探偵」を紹介しよう。
■母の日記に残されていた、義姉殺害の記録
作者の吉野紡さんが「桜の下には死体が埋まっているという文章からインスピレーションを受けて制作しました」と語る本作｢亡骸探偵｣は、人を寄せ付けない場所に咲く季節外れの桜と、遺体を巡る依頼を通して描かれる物語だ。主人公・出雲は、人とは違うものが見える、いわゆる霊感の強い人間で、幽霊に聞き込みをしたり死んだ本人の声をたどったりしながら、行方の分からない遺体を探し出している。
今回、出雲のもとに持ち込まれたのは「義理の姉の亡骸を探してほしい」という依頼だった。依頼人の義弟は、亡くなった母の日記の中に、義理の姉を殺害してその遺体を隠したことが記されているのを見つけたという。ただ、肝心の埋めた場所は書かれておらず、きちんと見つけて弔ってあげたいと願っていた。
出雲は日記を見ただけで、義母に殺したことへの後悔の念が残っていないことを感じとり、また、殺された義姉の霊は「ここにはいない」と言い切る。義弟は、義姉が前妻の子供であり母親から虐げられていたことを知らないまま時を過ごしてきたが、母の死後に日記を通して真実を知り、せめて2人を同じ墓で眠らせてあげたいと思ったようだ。
依頼を受けた出雲は、日記の間から舞い落ちたひとひらの花びらに残る彼女の思念を感じ取り、「いいですよ」と静かに告げて義姉の亡骸を探す旅へと向かう。桜の木のそばで、誰にも気づかれないまま待ち続けていた彼女が待っていた相手とは誰なのか。その結末が気になる人は、本作をぜひ読んでみてほしい。
画像提供：吉野 紡(@stone25shion)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。