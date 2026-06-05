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毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】その連絡は、あなたを奴隷にするためのエサです。着信拒否が正解！」を公開した。動画では、親のウザい連絡にめんどくさいと感じつつ、罪悪感でつい対応してしまって悩む人に向けて、その感情の正体と毒親から自立するための実践的な対処法を解説している。



木村氏は冒頭、毒親問題の相談者の約8割が親への罪悪感という「巨大な壁」を抱えていると指摘。しかし、その罪悪感は「親があなたを都合のいい奴隷にするために作り上げたニセモノの感情」であると断じた。さらに、親が押し付けてくる不安や支配欲といった負の感情を「親が作った汚物」と表現し、それを受け取り続けるのは親の都合の良い「汚物処理動員」に転落する行為だと警鐘を鳴らした。



動画内では、一人暮らしを始めたにもかかわらず、母親から毎日「鬼電」がかかってくるという30代女性の相談を紹介。木村氏は「木村式毒レベル診断」を用いて、この女性の状況を最も深刻な「猛毒」レベルと判定した。「やっと」家を出たという言葉に覚悟が滲む一方で、物理的な距離をとっただけで心理的な距離はゼロのままであると分析。毎日かかってくる電話は愛情ではなく、親自身の不安を処理させるための「点呼」に過ぎないと語った。



さらに、親は年を取るほど子どもを支配できる範囲が狭まるため、焦りから過干渉がエスカレートしていく構造を解説。親不孝だという思い込みは親や世間が刷り込んだ理想であり、現状は親子関係ではなく「奴隷関係」に陥っていると厳しい言葉で真実を突きつけた。



解決に向けたステップとして、木村氏は「ノートに親への素直な気持ちを書く」「出た本音に質問して解放してあげる」というセルフ解毒のワークを提案。「あなたたちの心には本音がパンパンに詰まっている」と語りかけ、押し殺してきた感情を解放する重要性を説いた。最後に「そろそろ幸せになってもいいんじゃない？」と温かいエールを送り、視聴者に自分の人生を取り戻すための行動を促している。