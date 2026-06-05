きょう（5日）午前、香川県高松市の県道交差点を自転車で渡っていた高齢の女性が車にはねられ、意識不明の重体です。

【写真を見る】【速報】信号無視か 県道を横断していた高齢女性をはねた疑い 車を運転していた男（81）を現行犯逮捕 女性は意識不明の重体【香川】

きょう（5日）午前9時40分ごろ、高松市今里町二丁目の県道で、交差点の横断歩道を自転車で渡っていた70歳～80歳とみられる女性が、軽ワゴン車にはねられました。女性は救急搬送されましたが意識不明の重体です。

現場は押しボタン式の信号機と横断歩道がある直線道路

現場は押しボタン式の信号機と横断歩道がある片側2車線の直線道路で、事故当時、信号は車側が「赤」だったとみられ、警察では車を運転していた高松市の男（81）が信号機を無視した疑いがあるとみて、過失運転傷害の容疑で男を現行犯逮捕し、事故の原因を調べています。

調べに対し男は「自転車をはねて、けがをさせたことに間違いありません」「信号機を見落としていました」と話しているということです。

事故現場の地図