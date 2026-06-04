料理の腕が劇的に変わる。プロ級の切れ味を誇る【カイ】の中華包丁は手入れも簡単で長く愛用できる逸品がAmazonで販売中！
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継ぎ目のない一体型構造で衛生面も万全。職人の技が息づく【カイ】の中華包丁は毎日のキッチンを格上げする道具としてAmazonで販売中！
日々の調理にプロ仕様の鋭い切れ味を。伝統ある刀鍛冶の信念を受け継いだこの中華包丁は、一体成型のステンレス製で衛生面に優れる。滑らかな研磨技術と指に馴染む流線型のデザインにより、食材を切る際の抵抗が少なく、抜群の操作性を実現した。料理を愛するすべての人のキッチンに欠かせない一本がここに揃っている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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刀身とハンドルが一体化した金属製構造を採用している。継ぎ目がないため汚れが溜まりにくく、食洗機にも対応しており清潔な状態を維持しやすい設計が魅力だ。
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刃付け後に角を滑らかに研磨する三工程刃付けを施している。この丁寧な加工により食材への切断抵抗が小さくなり、吸い込まれるような爽快な切れ味を実現した。
持ちやすさを追求した流線型のハンドルデザインを採用。指がかりが良くグリップ力も高いため、重厚な見た目に反して非常に扱いやすく、疲労感も抑えられる。
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サビに強くメンテナンスが容易なモリブデンバナジウムステンレスを採用。右利き左利きを問わないユニバーサルデザインで、幅広いユーザーが使用できる仕様となっている。
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