下げません！


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幸せいっぱいなはずの婚姻届の提出。

けれど、夫となった人からの一言は「今日からお前は奴隷だから」でした。

夫・誠は付き合っていた頃はマメで、気遣いができて、理想の人だったという妻のカコさん。けれど結婚したその瞬間から、理不尽と暴言だらけの毎日になっていきます。

働かない、嘘をつく、そしてまさかの不倫まで!?

無職なのに生活費をギャンブルで使い、家事も何一つ手伝わない夫のことも、「子どもが生まれたら変わってくれるだろう」と信じてカコさんは日々を送っていましたが、夫の支配と暴言は続きます。

けれど子どもが産まれても何も変わらない、それどころかエスカレートしていく夫に、妻はついに反撃を決意して…？

モラハラ夫と、我慢を重ねながら日々を過ごす妻の苦しみを描いたセミフィクションをお送りします。

※本記事はカコマツ著の書籍『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』から一部抜粋・編集しました。

■第3回離婚調停

話し合いは平行線で


全て調べて知っています


前回と同じ主張ですか？


慰謝料は少し高いのかもしれません…


※不貞行為等夫婦関係を破綻させる原因を作った側の配偶者

慰謝料だけ五十万円下げます


夫の嘘にこれ以上付き合う気はありません


養育費の金額は下げられません！


生命保険は夫の名義なので


親がお金を払っているから


伝えてみます


裁判になってもかまわないと…


あなたもいずれ働くんでしょう？


金額を下げるつもりもないのかしら…


裁判になった場合


何の説明も反論もありませんでした


認めたってことですよね？


僕にはお金がありません…


私が譲歩するのは納得できない


承諾できませんか？


私の心はほぼ決まっていた


著＝カコマツ／『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』