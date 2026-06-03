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²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIJL-60401¡Á60402
33 1/3rpm
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SIDE A
01.¥¹¥Ô¡¼¥É¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.MACHINE¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.MY FUNNY VALENTINE¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE B
01.ÊÑ¿È(REBORN)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
02.¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
03.JUPITER¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
SIDE C
01.¤µ¤¯¤é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.Brain,Whisper,Head,Hate is noise¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.MAD¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE D
01.ÃÏ²¼¼¼¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.ÂÀÍÛ¥Ë»¦¥µ¥ì¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
¹ØÆþ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60401.html
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2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× (3LP)
²Á³Ê¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIJL-60403¡Á60405
33 1/3rpm
¡¦3ËçÁÈ¡¦180g½ÅÎÌÈ×
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SIDE A
01.ICONOCLASM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.Ø¨¤Î²Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.DO THE ¡ÈI LOVE YOU¡É¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE B
01.VICTIMS OF LOVE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.M¡¦A¡¦D¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE C
01.ORIENTAL LOVE STORY¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.¥¹¥Ô¡¼¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE D
01.LOVE ME¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.JUPITER¡¡ ¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
SIDE E
01¡Ä.IN HEAVEN¡Ä¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.MOON LIGHT¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.JUST ONE MORE KISS¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE F
01.TABOO¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.HYPER LOVE¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
¹ØÆþ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60403.html
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2026Ç¯6·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× (2LP)
²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIJL-60406¡Á60407
33 1/3rpm
¡¦2ËçÁÈ¡¦180g½ÅÎÌÈ×
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SIDE A
01.¥¥é¥á¥¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.Deep Slow¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.Í¶ÏÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
SIDE B
01.ÀÄ¤ÎÀ¤³¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.¿ÀÉ÷¡¡ [ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.ZERO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE C
01.¥É¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
02.LION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
03.Madman Blues -¥ß¥Ê¥·»ù¥ÎÍ«Ýµ-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§º£°æ¼÷ / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
SIDE D
01.die¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.darker than darkness ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡[ºî»ì¡§Ý¯°æÆØ»Ê / ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
¹ØÆþ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60406.html
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