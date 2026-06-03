¡ØVIVANT¡Ù¸ø¼°SNS¤ÎÆæ¥¤¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ª·°¡¦Ìîºê¡¦¥Î¥³¥ë¤Û¤«¡¢¡È¥Ù¥»÷¡É¿ÍÊª¤â¡Ä
2023Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¡£Â³ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤ò2026Ç¯7·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢2026Ç¯4·î29Æü¤«¤éÂ³¤¯¡¢¸ø¼°SNS¤Î¡ÈÀâÌÀ¥¼¥í¡ÉÆæ¥¤¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ÎÃË¤Ï¡Ö¥Ù¥¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£ÀâÌÀÊ¸¥¼¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¥Ù¥¡×¤é¤·¤»Ñ¤â¡Ä
Åê¹Æ¤ËÀâÌÀÊ¸¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤È¡ÖVIVANT 2026.07¡×¤Î¥í¥´¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹½À®¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤É¤ì¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤ï¤«¤ë²ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¥¥ã¥é¤È¤ª¤Ü¤·¤¡È´°Á´¤ËÆæ¡É¤Î²ó¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2026Ç¯5·î17Æü¤ÎÅê¹Æ¡£Ä¹¤¤È±¤Ë±Ô¤¤´ã¸÷¡¢Åá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¥Î¥´¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¤À¤Í¡×¡Ö¥Ù¥¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥Ù¥(Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó)¤ÏÁ°ºî¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¡Ö¥Æ¥ó¥È¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÇµÌÚÍ«½õ(ºæ²í¿Í¤µ¤ó)¤ÎÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿¼Â¤ÎÉã¡£Êª¸ì¤Î½ªÈ×¡¢ÇµÌÚ¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤³¤ÎÉã¿Æ¤ò°Å»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³ÊÔ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌò½ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌò½ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤Ï¼ã¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¿·¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í»¡¤â¡£¸ø¼°¤Ï²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ææ¤À¤±¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£5·î28Æü¡Ö·°¡×¡¢5·î29Æü¡ÖÌîºê¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅÐ¾ì
2026Ç¯5·î28Æü¤Ë¤ÏÇò°á»Ñ¤Î½÷À°å»Õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö·°ÀèÀ¸¤À¡×¡ÖÇò°á¤ÎÍ®ÌÚ·°¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢°å»Õ¡¦Í®ÌÚ·°(Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó)¤ò¸«È´¤¯À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£Íâ29Æü¤Ë¤Ï¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë±Ô¤¤´ã¸÷¡¢ÌµÀº¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿ÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìîºê¼é(°¤Éô´²¤µ¤ó)¤È»×¤·¤¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌîºê¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇµÌÚ¤ÎÄï¡¦¥Î¥³¥ë(ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó)¤äÊÌÈÉ¤Î¹õ¿Ü½Ù(¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó)¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥É¥é¥à¤Ê¤É¡¢Á°ºî¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤ÏÃ¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Ù¥»÷¡É¥¥ã¥é¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«--¸ø¼°SNS¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â³ÊÔ¡ØVIVANT¡Ù¤Ï2026Ç¯7·î¤«¤é¡¢Ëè½µÆüÍË21»þ¤è¤ê2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£Á°ºî¤ÏTVer¡¢TBS FREE¡¢U-NEXT¡¢Netflix¡¢Lemino¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢7·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÍ½½¬¡¦Éü½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù(2026Ç¯)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯7·î¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á21»þ54Ê¬
À½ºîÃøºî¡§TBS
¸¶ºî¡¦±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Ê¡ß·¹îÍº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÈÓÅÄÏÂ¹§
½Ð±é¡§ºæ²í¿Í/°¤Éô´²/Æó³¬Æ²¤Õ¤ß/ÎµÀ±ÎÃ/»³Ãæ¿ò/Barslkhagva Batbold/Tsaschikher Khatanzorig/ÉÙ±É¥É¥é¥à/ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß(À¼¤Î½Ð±é)/ÆâÌî¸¬ÂÀ/²Ö²¬¤¹¤ß¤ì/ËÜ´Ö¤µ¤¨/ÆóµÜÏÂÌé/°æ¾å½ç/ÎÓ¸¯ÅÔ/ÆâÂ¼ÍÚ/°æ¾åÈ¥/»ÔÀî±îÌï/»ÔÀî¾Ð»°Ïº/Ê¿»³Í´²ð/¼î¾ë¤ê¤ç¤¦/À¾»³½á/ßÀÅÄ³Ù/ºäÅì×½½½Ïº/¾®Æü¸þÊ¸À¤/¥¥à¥éÎÐ»Ò/¾¾ºäÅíÍû ¤Û¤«
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ÎÃË¤Ï¡Ö¥Ù¥¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£ÀâÌÀÊ¸¥¼¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¥Ù¥¡×¤é¤·¤»Ñ¤â¡Ä
Åê¹Æ¤ËÀâÌÀÊ¸¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤È¡ÖVIVANT 2026.07¡×¤Î¥í¥´¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹½À®¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤É¤ì¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤ï¤«¤ë²ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¥¥ã¥é¤È¤ª¤Ü¤·¤¡È´°Á´¤ËÆæ¡É¤Î²ó¤â¤¢¤ë¡£
Â³ÊÔ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌò½ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌò½ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤Ï¼ã¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¿·¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í»¡¤â¡£¸ø¼°¤Ï²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ææ¤À¤±¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£5·î28Æü¡Ö·°¡×¡¢5·î29Æü¡ÖÌîºê¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅÐ¾ì
2026Ç¯5·î28Æü¤Ë¤ÏÇò°á»Ñ¤Î½÷À°å»Õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö·°ÀèÀ¸¤À¡×¡ÖÇò°á¤ÎÍ®ÌÚ·°¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢°å»Õ¡¦Í®ÌÚ·°(Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó)¤ò¸«È´¤¯À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£Íâ29Æü¤Ë¤Ï¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë±Ô¤¤´ã¸÷¡¢ÌµÀº¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿ÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìîºê¼é(°¤Éô´²¤µ¤ó)¤È»×¤·¤¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌîºê¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇµÌÚ¤ÎÄï¡¦¥Î¥³¥ë(ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó)¤äÊÌÈÉ¤Î¹õ¿Ü½Ù(¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó)¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥É¥é¥à¤Ê¤É¡¢Á°ºî¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤ÏÃ¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Ù¥»÷¡É¥¥ã¥é¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«--¸ø¼°SNS¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â³ÊÔ¡ØVIVANT¡Ù¤Ï2026Ç¯7·î¤«¤é¡¢Ëè½µÆüÍË21»þ¤è¤ê2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£Á°ºî¤ÏTVer¡¢TBS FREE¡¢U-NEXT¡¢Netflix¡¢Lemino¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢7·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÍ½½¬¡¦Éü½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù(2026Ç¯)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯7·î¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á21»þ54Ê¬
À½ºîÃøºî¡§TBS
¸¶ºî¡¦±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Ê¡ß·¹îÍº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÈÓÅÄÏÂ¹§
½Ð±é¡§ºæ²í¿Í/°¤Éô´²/Æó³¬Æ²¤Õ¤ß/ÎµÀ±ÎÃ/»³Ãæ¿ò/Barslkhagva Batbold/Tsaschikher Khatanzorig/ÉÙ±É¥É¥é¥à/ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß(À¼¤Î½Ð±é)/ÆâÌî¸¬ÂÀ/²Ö²¬¤¹¤ß¤ì/ËÜ´Ö¤µ¤¨/ÆóµÜÏÂÌé/°æ¾å½ç/ÎÓ¸¯ÅÔ/ÆâÂ¼ÍÚ/°æ¾åÈ¥/»ÔÀî±îÌï/»ÔÀî¾Ð»°Ïº/Ê¿»³Í´²ð/¼î¾ë¤ê¤ç¤¦/À¾»³½á/ßÀÅÄ³Ù/ºäÅì×½½½Ïº/¾®Æü¸þÊ¸À¤/¥¥à¥éÎÐ»Ò/¾¾ºäÅíÍû ¤Û¤«
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£