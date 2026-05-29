セブン×パペットスンスンが夢のコラボ！7種のオリジナルパン＆スイーツや限定グッズ、Happyくじを紹介
「パペットスンスン」とセブンイレブンとのコラボレーション商品が2026年5月26日より全国のセブンイレブンにて順次販売中。同商品はパペットの国「トゥーホック」に住む「パペットスンスン」をモチーフとしたオリジナルのパンやスイーツなど全7商品となっている。
【画像】セブンイレブン×パペットスンスンのコラボ商品を見る
今回のコラボレーションでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした商品がラインナップ。ふわふわな食感のプリンやマシュマロ大福などのスイーツ、2種の味が楽しめるロールパンやナポリタンロールなどのパンが展開される。また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時開催中だ。
■オリジナルパン＆スイーツをチェック！
■スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー
まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。
価格：280.80円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■スンスンのふわふわクリームのプリン
なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリン。
価格：321.84円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー
マシュマロのようなふわっとした食感のもち生地で、すっきりとした甘さのミルククリームとブルーベリーソースを包んだ一品。
価格：183.60円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム
もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームがサンドされている。
価格：246.24円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■スンスンとノンノンのなかよしロール
シェアして食べるのもおすすめ！食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる総菜パン。
価格：203.04円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ
ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいいドーナツ。
価格：203.04円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■スンスンのうんとおいしいナポリタンロール
コッペパンにナポリタンをサンド！具材感たっぷりで満足感があり、食べ応えのある商品。
価格：278.64円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合あり。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。
※「パペットスンスン」コラボ商品発売日と、レシート応募抽選キャンペーンの開始日は異なるため、要注意。
■食べて、集めて、応募して。スンスんで毎日がご褒美に
■「パペットスンスン」レシート応募抽選キャンペーン
オリジナルスイーツまたはパンを100円購入ごとに発行されるシリアルナンバーを入力して抽選に応募できる、キャンペーンを実施中。景品はシリアルナンバーの数に応じて3コースある。キャンペーン対象商品を購入しシリアルナンバーを集めて、欲しいアイテムの抽選に応募しよう！
・実施期間：2026年5月27日〜6月6日(土)
・応募締切：2026年6月12日(金)
5シリアルコース
当選人数：100人
景品：BIGクッション(スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット)
留め具でつなげることができる仕様のBIGクッション。つながる仕様のBIGクッションは初登場。
3シリアルコース
当選人数：300人
景品：オリジナルトートバッグ
おでかけや買い物で活躍するトートバッグ。
1シリアルコース
当選人数：1000人
景品：スイーツ無料クーポン3枚
対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。
■対象商品購入で限定グッズ先着プレゼント
対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリーム購入で、スンスンの限定グッズがもらえるキャンペーンも！
栄養ドリンク
実施期間：5月21日午前10時〜※なくなり次第終了
対象商品：対象商品から3つ※組み合わせ自由
＜景品＞
・フラットケース
数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚※好きなデザインを選べる。
※写真はイメージです。
お菓子(グミ・キャンディ)
実施期間：5月21日午前10時〜※なくなり次第終了
対象商品：対象商品から3つ※組み合わせ自由
＜景品＞
・ジッパーパック
数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚※好きなデザインを選べる。
※写真はイメージです。
アイスクリーム
実施期間：5月28日午前10時〜※なくなり次第終了
対象商品：対象商品から2つ※組み合わせ自由
＜景品＞
・クリアファイル
数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚※好きなデザインを選べる。
※写真はイメージです。
※在庫切れ、取り扱いのない場合あり。
※商品名・価格・パッケージは変更になる可能性あり。
■人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場
森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き
価格：385円
発売日：5月28日〜順次
販売エリア：全国
森永 パペットスンスン ウェファーチョコ
価格：220円
発売日：5月28日〜順次
販売エリア：全国
※税込価格は10%で表記。
■「Happyくじ パペットスンスン」
はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインナップしている。
＜景品内容＞
価格：920.70円
発売日：5月29日(金)午前10時〜
販売エリア：全国
景品内容：全9等級＋LAST賞
【SP賞】パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ(全1種)
【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア(全10種)
【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ(全5種)
【C賞】パペットスンスン キャニスター(全6種)
【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード(全1種)
【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ(全6種)
【F賞】パペットスンスン アクリルスタンド(全9種)
【G賞】パペットスンスン フードピック(全4種)
【H賞】パペットスンスン ステッカーセット(全5種)
【LAST賞】パペットスンスン クロック(全1種)
※店舗により取り扱い中止になる場合あり。
※一部取り扱いのない店舗あり。
※店舗への問い合わせは控えること。
■「パペットスンスン」グッズも販売
セブンイレブンの一部店舗では、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー(1種)、ぬいぐるみバッジ(2種)も販売している。
ぬいぐるみキーホルダー(1種)
・価格：1980円
・発売日：
5月21日：全国(沖縄以外)
5月23日：沖縄
・販売エリア：全国
・サイズ(約)：W48×H146×D40ミリ(商品本体)
ぬいぐるみバッジ(2種)
・価格：1100円
・発売日：
5月21日：全国(沖縄以外)
5月23日：沖縄
・販売エリア：全国
・サイズ(約)：W60×H57×D30ミリ(商品本体)
※在庫がなくなり次第販売終了
※店舗への問い合わせは控えること
■フォロー＆引用ポストキャンペーン
セブンイレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100人に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ(1枚)が当たる。
・応募期間：2026年5月26日〜6月1日(月)まで
・応募方法：
1：セブンイレブン公式Xアカウント(@711SEJ)を「フォロー」
2：「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて投稿を引用ポスト
コラボレーション施策内容について
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのもの。最新の情報はセブンイレブン×パペットスンスン特設サイトを確認してください。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、1人複数個の購入はご遠慮ください。
パン、スイーツ、グッズ、くじ。スンスン色に染まるセブンイレブンで、ワクワクな毎日を始めよう。
※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
【画像】セブンイレブン×パペットスンスンのコラボ商品を見る
今回のコラボレーションでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした商品がラインナップ。ふわふわな食感のプリンやマシュマロ大福などのスイーツ、2種の味が楽しめるロールパンやナポリタンロールなどのパンが展開される。また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時開催中だ。
■オリジナルパン＆スイーツをチェック！
■スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー
まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。
価格：280.80円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■スンスンのふわふわクリームのプリン
なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリン。
価格：321.84円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー
マシュマロのようなふわっとした食感のもち生地で、すっきりとした甘さのミルククリームとブルーベリーソースを包んだ一品。
価格：183.60円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム
もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームがサンドされている。
価格：246.24円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■スンスンとノンノンのなかよしロール
シェアして食べるのもおすすめ！食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる総菜パン。
価格：203.04円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ
ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいいドーナツ。
価格：203.04円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
■スンスンのうんとおいしいナポリタンロール
コッペパンにナポリタンをサンド！具材感たっぷりで満足感があり、食べ応えのある商品。
価格：278.64円
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合あり。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。
※「パペットスンスン」コラボ商品発売日と、レシート応募抽選キャンペーンの開始日は異なるため、要注意。
■食べて、集めて、応募して。スンスんで毎日がご褒美に
■「パペットスンスン」レシート応募抽選キャンペーン
オリジナルスイーツまたはパンを100円購入ごとに発行されるシリアルナンバーを入力して抽選に応募できる、キャンペーンを実施中。景品はシリアルナンバーの数に応じて3コースある。キャンペーン対象商品を購入しシリアルナンバーを集めて、欲しいアイテムの抽選に応募しよう！
・実施期間：2026年5月27日〜6月6日(土)
・応募締切：2026年6月12日(金)
5シリアルコース
当選人数：100人
景品：BIGクッション(スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット)
留め具でつなげることができる仕様のBIGクッション。つながる仕様のBIGクッションは初登場。
3シリアルコース
当選人数：300人
景品：オリジナルトートバッグ
おでかけや買い物で活躍するトートバッグ。
1シリアルコース
当選人数：1000人
景品：スイーツ無料クーポン3枚
対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。
■対象商品購入で限定グッズ先着プレゼント
対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリーム購入で、スンスンの限定グッズがもらえるキャンペーンも！
栄養ドリンク
実施期間：5月21日午前10時〜※なくなり次第終了
対象商品：対象商品から3つ※組み合わせ自由
＜景品＞
・フラットケース
数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚※好きなデザインを選べる。
※写真はイメージです。
お菓子(グミ・キャンディ)
実施期間：5月21日午前10時〜※なくなり次第終了
対象商品：対象商品から3つ※組み合わせ自由
＜景品＞
・ジッパーパック
数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚※好きなデザインを選べる。
※写真はイメージです。
アイスクリーム
実施期間：5月28日午前10時〜※なくなり次第終了
対象商品：対象商品から2つ※組み合わせ自由
＜景品＞
・クリアファイル
数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚※好きなデザインを選べる。
※写真はイメージです。
※在庫切れ、取り扱いのない場合あり。
※商品名・価格・パッケージは変更になる可能性あり。
■人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場
森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き
価格：385円
発売日：5月28日〜順次
販売エリア：全国
森永 パペットスンスン ウェファーチョコ
価格：220円
発売日：5月28日〜順次
販売エリア：全国
※税込価格は10%で表記。
■「Happyくじ パペットスンスン」
はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインナップしている。
＜景品内容＞
価格：920.70円
発売日：5月29日(金)午前10時〜
販売エリア：全国
景品内容：全9等級＋LAST賞
【SP賞】パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ(全1種)
【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア(全10種)
【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ(全5種)
【C賞】パペットスンスン キャニスター(全6種)
【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード(全1種)
【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ(全6種)
【F賞】パペットスンスン アクリルスタンド(全9種)
【G賞】パペットスンスン フードピック(全4種)
【H賞】パペットスンスン ステッカーセット(全5種)
【LAST賞】パペットスンスン クロック(全1種)
※店舗により取り扱い中止になる場合あり。
※一部取り扱いのない店舗あり。
※店舗への問い合わせは控えること。
■「パペットスンスン」グッズも販売
セブンイレブンの一部店舗では、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー(1種)、ぬいぐるみバッジ(2種)も販売している。
ぬいぐるみキーホルダー(1種)
・価格：1980円
・発売日：
5月21日：全国(沖縄以外)
5月23日：沖縄
・販売エリア：全国
・サイズ(約)：W48×H146×D40ミリ(商品本体)
ぬいぐるみバッジ(2種)
・価格：1100円
・発売日：
5月21日：全国(沖縄以外)
5月23日：沖縄
・販売エリア：全国
・サイズ(約)：W60×H57×D30ミリ(商品本体)
※在庫がなくなり次第販売終了
※店舗への問い合わせは控えること
■フォロー＆引用ポストキャンペーン
セブンイレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100人に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ(1枚)が当たる。
・応募期間：2026年5月26日〜6月1日(月)まで
・応募方法：
1：セブンイレブン公式Xアカウント(@711SEJ)を「フォロー」
2：「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて投稿を引用ポスト
コラボレーション施策内容について
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのもの。最新の情報はセブンイレブン×パペットスンスン特設サイトを確認してください。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、1人複数個の購入はご遠慮ください。
パン、スイーツ、グッズ、くじ。スンスン色に染まるセブンイレブンで、ワクワクな毎日を始めよう。
※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee