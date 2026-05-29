「パペットスンスン」とセブンイレブンとのコラボレーション商品が2026年5月26日より全国のセブンイレブンにて順次販売中。同商品はパペットの国「トゥーホック」に住む「パペットスンスン」をモチーフとしたオリジナルのパンやスイーツなど全7商品となっている。

【画像】セブンイレブン×パペットスンスンのコラボ商品を見る

今回のコラボレーションでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした商品がラインナップ。ふわふわな食感のプリンやマシュマロ大福などのスイーツ、2種の味が楽しめるロールパンやナポリタンロールなどのパンが展開される。また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時開催中だ。

2026年5月26日より全国のセブンイレブンで「パペットスンスン」コラボレーション商品が発売中！


■オリジナルパン＆スイーツをチェック！

■スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー

まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。

価格：280.80円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

ふわふわなメロンカスタードホイップがたっぷり！「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280.80円)


■スンスンのふわふわクリームのプリン

なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリン。

価格：321.84円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)


■スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー

マシュマロのようなふわっとした食感のもち生地で、すっきりとした甘さのミルククリームとブルーベリーソースを包んだ一品。

価格：183.60円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)


■スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム

もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームがサンドされている。

価格：246.24円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)


■スンスンとノンノンのなかよしロール

シェアして食べるのもおすすめ！食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる総菜パン。

価格：203.04円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)


■スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ

ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいいドーナツ。

価格：203.04円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

コラボレーション商品を見る「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)


■スンスンのうんとおいしいナポリタンロール

コッペパンにナポリタンをサンド！具材感たっぷりで満足感があり、食べ応えのある商品。

価格：278.64円

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)


※店舗によって価格が異なる場合あり。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。

※「パペットスンスン」コラボ商品発売日と、レシート応募抽選キャンペーンの開始日は異なるため、要注意。

■食べて、集めて、応募して。スンスんで毎日がご褒美に

■「パペットスンスン」レシート応募抽選キャンペーン

オリジナルスイーツまたはパンを100円購入ごとに発行されるシリアルナンバーを入力して抽選に応募できる、キャンペーンを実施中。景品はシリアルナンバーの数に応じて3コースある。キャンペーン対象商品を購入しシリアルナンバーを集めて、欲しいアイテムの抽選に応募しよう！

・実施期間：2026年5月27日〜6月6日(土)

・応募締切：2026年6月12日(金)

5シリアルコース

当選人数：100人

景品：BIGクッション(スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット)

留め具でつなげることができる仕様のBIGクッション。つながる仕様のBIGクッションは初登場。

BIGクッション(スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット)


3シリアルコース

当選人数：300人

景品：オリジナルトートバッグ

おでかけや買い物で活躍するトートバッグ。

オリジナルトートバッグ


1シリアルコース

当選人数：1000人

景品：スイーツ無料クーポン3枚

対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。

スイーツ無料クーポン


■対象商品購入で限定グッズ先着プレゼント

対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリーム購入で、スンスンの限定グッズがもらえるキャンペーンも！

栄養ドリンク

実施期間：5月21日午前10時〜※なくなり次第終了

対象商品：対象商品から3つ※組み合わせ自由

対象の栄養ドリンクから3つ購入


＜景品＞

・フラットケース

数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚※好きなデザインを選べる。

※写真はイメージです。

景品のフラットケース


お菓子(グミ・キャンディ)

実施期間：5月21日午前10時〜※なくなり次第終了

対象商品：対象商品から3つ※組み合わせ自由

対象のグミ・キャンディから3つ購入


＜景品＞

・ジッパーパック

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚※好きなデザインを選べる。

※写真はイメージです。

景品のジッパーパック


アイスクリーム

実施期間：5月28日午前10時〜※なくなり次第終了

対象商品：対象商品から2つ※組み合わせ自由

対象のアイスクリームから2つ購入


＜景品＞

・クリアファイル

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚※好きなデザインを選べる。

※写真はイメージです。

景品のクリアファイル


※在庫切れ、取り扱いのない場合あり。

※商品名・価格・パッケージは変更になる可能性あり。

■人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場

森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き

価格：385円

発売日：5月28日〜順次

販売エリア：全国

「森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き」(385円)


森永 パペットスンスン ウェファーチョコ

価格：220円

発売日：5月28日〜順次

販売エリア：全国

「森永 パペットスンスン ウェファーチョコ」(220円)


※税込価格は10%で表記。

■「Happyくじ パペットスンスン」

はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインナップしている。

＜景品内容＞

価格：920.70円

発売日：5月29日(金)午前10時〜

販売エリア：全国

景品内容：全9等級＋LAST賞

【SP賞】パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ(全1種)

【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア(全10種)　

【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ(全5種)

【C賞】パペットスンスン キャニスター(全6種)

【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード(全1種)

【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ(全6種)

【F賞】パペットスンスン アクリルスタンド(全9種)

【G賞】パペットスンスン フードピック(全4種)

【H賞】パペットスンスン ステッカーセット(全5種)

【LAST賞】パペットスンスン クロック(全1種)

※店舗により取り扱い中止になる場合あり。

※一部取り扱いのない店舗あり。

※店舗への問い合わせは控えること。

「Happyくじ パペットスンスン」


■「パペットスンスン」グッズも販売

セブンイレブンの一部店舗では、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー(1種)、ぬいぐるみバッジ(2種)も販売している。

ぬいぐるみキーホルダー(1種)

・価格：1980円

・発売日：

5月21日：全国(沖縄以外)

5月23日：沖縄

・販売エリア：全国

・サイズ(約)：W48×H146×D40ミリ(商品本体)

「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー(1980円)


ぬいぐるみバッジ(2種)

・価格：1100円

・発売日：

5月21日：全国(沖縄以外)

5月23日：沖縄

・販売エリア：全国

・サイズ(約)：W60×H57×D30ミリ(商品本体)

「ぬいぐるみバッジ」(1100円)


※在庫がなくなり次第販売終了

※店舗への問い合わせは控えること

■フォロー＆引用ポストキャンペーン

セブンイレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100人に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ(1枚)が当たる。

・応募期間：2026年5月26日〜6月1日(月)まで

・応募方法：

1：セブンイレブン公式Xアカウント(@711SEJ)を「フォロー」

2：「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて投稿を引用ポスト

コラボレーション施策内容について

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのもの。最新の情報はセブンイレブン×パペットスンスン特設サイトを確認してください。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、1人複数個の購入はご遠慮ください。

パペットスンスンのキャラクター


パン、スイーツ、グッズ、くじ。スンスン色に染まるセブンイレブンで、ワクワクな毎日を始めよう。

※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品あり。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee