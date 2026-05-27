東京・港区を中心に、女性が金銭の謝礼を受け取って飲み会に参加する「ギャラ飲み」なるものが隆盛となっている。なかには過激な行為を行なう会合もあり、過日、目を疑うような光景が繰り広げられた飲み会動画がネット上に流出して騒動に。乱倫を極めるギャラ飲みの現場に迫る。

【写真】取材に応じた丸の内OLレイナ氏。“人間ピラミッド”の頂上にいた女性インフルエンサー

「フォロワーを増やすための"やらせ"」だった

怪しいネオンが輝くバーの店内。全裸の若い女性たちが四つん這いになり、下段3人、中段2人、上段1人の「人間ピラミッド」を組んでいる。その傍らにはシャンパンのボトルを手にしたスーツ姿の男性がひとり。

「これが資本主義だ！」。男性はこう叫ぶと、勢いよく瓶を傾け、頂上の女性の肢体にシャンパンを浴びせるようにかけていく──。

ゴールデンウィーク只中の5月初旬、X（旧ツイッター）で流出したこの"人間シャンパンタワー"の動画は瞬く間に拡散。すぐに男性が複数企業でオーナーを務める投資家・A氏であることが特定された。

A氏は自らのXで「動画は本物です」と認め、5月19日には「実は女性にピラミッドをさせてシャンパンをかけた動画を撮って、ネット上に拡散してフォロワーを増やすための"やらせ"でした」などと謝罪した。

舞台となったのは東京都港区・六本木の雑居ビルに入る会員制バー。店内で行なわれていたのは、女性が金銭の謝礼を受け取って飲み会に参加する「ギャラ飲み」と称されるパーティだった。この時、人間ピラミッドの頂上にいた女性インフルエンサー・丸の内OLレイナ氏が証言する。

「動画を撮影したのは4月28日の深夜で、事前にA氏から連絡がありました。彼とは以前飲み会で知り合い、LINEを交換していたんです。他の女性たちとの面識はありません」

レイナ氏と参加女性は人間ピラミッドの提案を事前に受けていたので、拒絶する者はいなかったという。

「正直、これは面白いのだろうかって思いながらやりました。私はもともとアダルト配信を生業にしているけど、A氏は社会的信頼性が求められる立場なわけで、そのA氏がこんなことを企てて大丈夫なのだろうかとも思いました。

シャンパンをかけられると冷たいシュワシュワした感覚があり、同時に"私は何をやってるんだろう"という気持ち悪さがあった。A氏の言うように、"これが資本主義か……"と複雑な気持ちでしたね」（レイナ氏）

A氏は動画でレイナ氏には1万円、女性たちには6万円を支払ったと証言。さらに女性らには動画を撮り拡散することへの同意書にサインをさせたと話した。

「他の女性はともかく、私はこれでA氏に恩が売れて、今後のビジネスなどにつながれば、と思ってやってしまいました。浅はかな行動だったと反省しています」

コロナで激変

異様な光景が繰り広げられた当夜のギャラ飲み。だが元来は、こうした乱倫なパーティとして始まったものではないという。10年以上ギャラ飲みに参加し、現在はギャラ飲みの斡旋を行なっているBさん（32）が言う。

「もともとは2010年代に、会社経営者ら富裕層が売れないグラドルやモデルの卵を飲み会に呼び、高額なタクシー代（ギャラ）を渡すという形で始まったと言われています。それが世間にジワジワ広がって、"港区女子"をはじめとする素人も参加するようになっていきました」

高額な謝礼目当ての女性もいれば、「さまざまな業界の人と出会えて社会勉強になる」という女子大生、フランクに話せる女友達を求める女性など、参加理由はさまざまだったという。

「当時は知人経由でギャラ飲み仲間を募っていたので、参加者には何らかのつながりがありました。その状況が大きく変わったきっかけが2020年の新型コロナでした。飲み会が減り、ギャラ飲みで稼いでいた女の子が食えなくなった。その受け皿としてギャラ飲みの『アプリ』が登場してきたんです」（Bさん）

SNSの巨大なグループLINEも多数作られるようになり、ギャラ飲みの場は爆発的に増えた。Bさん自身、港区界隈の女子が100人以上、経営者が100人以上登録しているグループLINEを運営している。

「そこでは『今から六本木来られる人』とか『六本木タワマン飲み1時間1万』といった案件が四六時中飛び交っています。露骨な誘い文句を書くとLINEのアカウントが凍結されるリスクがあるので、画像にして送るのが基本です」（同前）

アプリやSNSによってギャラ飲みが広がった結果、飲み会の内容も大きく変化しているという。

「飲み会後の肉体関係の有無は"大人あり"とか"大人"といった隠語でやりとりします。パーティ自体もより露骨な乱倫なものになっていて、『ゲーム』と称して金額を体系化しているアプリもあります」（同前）

ギャラ飲みで「月に40万円は稼ぐ」という社会人女性のCさん（23）も、アプリ経由で参加しているひとりだ。

「女性はオプションをこなすごとにギャラが増え、その場で現金払いしてもらえるので手っとり早く稼げます。ただ、そのぶんゲームがどんどん過激になっていく」

過激化の詳細は伏せるが、こうしたギャラ飲みの拡大に危機感を強めているのが風営法が適用されている業界だ。あるデリバリー店経営者が語る。

「サービスがほとんどウチの業界と重なっているので、正直、我々にとっては鬱陶しい存在です。港区はもともとそういう店が少ないので過激なギャラ飲みのニーズは高い。これ以上浸透していくと、業界には打撃になりますね。男性からすると"素人女性"が相手というのが醍醐味のようだけど、実際には隙間時間にギャラ飲みに参加している嬢も多いんですよ」

ギャラ飲みを斡旋する前出のBさんも言う。

「最近のギャラ飲みアプリでは、もともと"プロ"として働いてる子たちが副業的に登録するケースが増えている。少し前に、有名な風営法適用店のグループが一斉閉店しましたが、そこで働いてた女性たちのうち、かなりの数がギャラ飲みアプリに登録したと聞いています」

ギャラ飲みは、新たな過激サービスとして確立されつつあるのかもしれない。

※週刊ポスト2026年6月5・12日号