MAD5、真空ジェシカ・川北の持ち込み企画で“地獄の連鎖”が…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名によるレギュラー番組『MAD５（マッドファイブ）』の#３を５月18日（月）夜11時より放送する。
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトで、2026年１月より放送された全５回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。
５月18日（月）放送の#３では、頭を打って記憶を失ってしまった川北の持ち込み企画「あるある探検隊を思い出そう」を実施。オープニングでは、どこからかうめき声が聞こえ、メンバーが別室へ向かうと、そこには全身を包帯でぐるぐる巻きにされた川北の姿が。川北は「記憶の外に俺が出ちゃった」とお笑いコンビ・レギュラーの「あるある探検隊」が思い出せなくなってしまったと告白し、他のメンバーたちも詳細を忘れてしまっていたことから全員で記憶を呼び起こす“記憶再生”の作業がスタート。
川北が「世の中のありとあらゆるものをかき集めた」と語り、スタジオには記憶のヒントとなる小道具が用意されているが、MAD芸人たちの記憶は混迷を極めていく。別の芸人のネタが飛び出したり、体を張った検証に乗り出したりと、記憶が大混戦し、本来の「あるある探検隊」から激しく脱線していく事態に。
そんな中、ヒントを求めてロッカーに飛び込んだくっきー！が勢いよく飛び出し、まさかのボケを披露。微妙な空気に包まれる現場に、思わず自身で「ああ、おもんな」と赤面する醜態を晒してしまう。そして、そこから池田、ハリウッドザコシショウ、川北、ケムリと次々にロッカーに入る“地獄の連鎖”が発生し、MAD芸人たちのメンタルが崩壊寸前に……。
果たして『MAD５』のメンバーたちは、無事に「あるある探検隊」の記憶を取り戻すことができるのか。狂気に満ちた『MAD５』#３は５月18日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトで、2026年１月より放送された全５回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。
川北が「世の中のありとあらゆるものをかき集めた」と語り、スタジオには記憶のヒントとなる小道具が用意されているが、MAD芸人たちの記憶は混迷を極めていく。別の芸人のネタが飛び出したり、体を張った検証に乗り出したりと、記憶が大混戦し、本来の「あるある探検隊」から激しく脱線していく事態に。
そんな中、ヒントを求めてロッカーに飛び込んだくっきー！が勢いよく飛び出し、まさかのボケを披露。微妙な空気に包まれる現場に、思わず自身で「ああ、おもんな」と赤面する醜態を晒してしまう。そして、そこから池田、ハリウッドザコシショウ、川北、ケムリと次々にロッカーに入る“地獄の連鎖”が発生し、MAD芸人たちのメンタルが崩壊寸前に……。
果たして『MAD５』のメンバーたちは、無事に「あるある探検隊」の記憶を取り戻すことができるのか。狂気に満ちた『MAD５』#３は５月18日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.