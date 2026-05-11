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「ここはパリ!?」日本初上陸の本格クレープに衝撃…チーズとろける贅沢体験が話題

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、日本初上陸のクレープ専門店「PANAME Crêpes de Paris」を紹介。

店内はまるでパリそのものの雰囲気で、本場スタイルの“ナイフとフォークで食べるクレープ”に驚きの声が続出している。

ラクレットチーズがとろけ出す大迫力のクレープや、目の前で繰り広げられる職人技の焼き上げシーンは圧巻。
水を使わず卵・バター・ミルクだけで作られる生地のこだわりにも注目だ。

「こんなクレープ食べたことない！」とティンカノも大絶賛。
日本にいながらパリ気分を味わえる贅沢体験、これは見逃せない--。

YouTubeの動画内容

00:29

豊富なメニューに迷う！パリ気分を味わえるクレープ専門店
03:29

熟練の技！目の前で広がるこだわりのクレープ生地
04:22

水不使用！卵とバターたっぷりの贅沢な調理工程
05:59

ボリューム満点！具材がたっぷり詰まったクレープが完成
06:19

とろけるチーズがたまらない！ナイフとフォークで優雅に実食

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