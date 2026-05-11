この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

まるでパリ気分！目の前で焼き上がる大迫力クレープで非日常ランチを体験

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ここはパリ!?」日本初上陸の本格クレープに衝撃…チーズとろける贅沢体験が話題



YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、日本初上陸のクレープ専門店「PANAME Crêpes de Paris」を紹介。



店内はまるでパリそのものの雰囲気で、本場スタイルの“ナイフとフォークで食べるクレープ”に驚きの声が続出している。



ラクレットチーズがとろけ出す大迫力のクレープや、目の前で繰り広げられる職人技の焼き上げシーンは圧巻。

水を使わず卵・バター・ミルクだけで作られる生地のこだわりにも注目だ。



「こんなクレープ食べたことない！」とティンカノも大絶賛。

日本にいながらパリ気分を味わえる贅沢体験、これは見逃せない--。