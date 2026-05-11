まるでパリ気分！目の前で焼き上がる大迫力クレープで非日常ランチを体験
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「ここはパリ!?」日本初上陸の本格クレープに衝撃…チーズとろける贅沢体験が話題
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、日本初上陸のクレープ専門店「PANAME Crêpes de Paris」を紹介。
店内はまるでパリそのものの雰囲気で、本場スタイルの“ナイフとフォークで食べるクレープ”に驚きの声が続出している。
ラクレットチーズがとろけ出す大迫力のクレープや、目の前で繰り広げられる職人技の焼き上げシーンは圧巻。
水を使わず卵・バター・ミルクだけで作られる生地のこだわりにも注目だ。
「こんなクレープ食べたことない！」とティンカノも大絶賛。
日本にいながらパリ気分を味わえる贅沢体験、これは見逃せない--。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、日本初上陸のクレープ専門店「PANAME Crêpes de Paris」を紹介。
店内はまるでパリそのものの雰囲気で、本場スタイルの“ナイフとフォークで食べるクレープ”に驚きの声が続出している。
ラクレットチーズがとろけ出す大迫力のクレープや、目の前で繰り広げられる職人技の焼き上げシーンは圧巻。
水を使わず卵・バター・ミルクだけで作られる生地のこだわりにも注目だ。
「こんなクレープ食べたことない！」とティンカノも大絶賛。
日本にいながらパリ気分を味わえる贅沢体験、これは見逃せない--。
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