£Ê£±²£ÉÍ£Í¤Ç16ºÐ¥×¥í·ÀÌó¤Î£Í£Æ»°°æ»ûâÃ¡¡¼ç¾¤È¹ç¥È¥ì¤Ç¿Ê²½¤Ø¡Ö´îÅÄ¤µ¤ó¤¬À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡£Ê£±²£ÉÍ£Í¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À£Í£Æ»°°æ»ûâÃ¡Ê£±£¶¡Ë¤¬¡¢ÂçÀèÇÚ¤È¤Îà¹ç¥È¥ìá¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢º£·î£²Æü¤Î£±£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££²£·Æü¤Ë¤Ï²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¡¼¥à¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£Æ´îÅÄÂóÌé¡Ê£³£±¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÄ«Áá¤¯¤«¤éÍè¤Æ¡¢Îý½¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤âÇ®¿´¡£¼«Ê¬¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡´îÅÄ¤È¤ÏÎý½¬¸å¤Ê¤É¤â¡Ö½Å¤µ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¶Ú¥È¥ì¤â¤·¤Æ¡¢´îÅÄ¤µ¤ó¤¬À¼¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤ÈÆùÂÎ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óµ»½ÑÌÌ¤Î¸þ¾å¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£»°°æ»û¤Ï¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿»þ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎËÉÙ¤µ¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¡¢´îÅÄ¤È¥Ñ¥¹¡õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¤ä¡¢¥³¡¼¥Á¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£Õ¡Ý£±£·£×ÇÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë£µ·î¤Î£Õ¡Ý£±£·¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö°ìÈÖ¶á¤¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤ËÀäÂÐÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¤Î¥×¥í·ÀÌó¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö£±£¶ºÐ¤Ç·ÀÌó¤·¤¿°ÕÌ£¤äÀÕÇ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Þ¤ì¤ÆÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Áá¤¯¤«¤é¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð½½Ê¬¡£¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¡£