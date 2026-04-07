2022年からスタートしたインスタグラムでのコーディネート発信が話題になり、現在はフォロワー10万人超えの小和田妙子さん（70歳）。ここでは、無印良品のシャツを使った春のコーディネートや、春に重宝するバッグを紹介します。

※ この記事は『60代からのおしゃれ 幸せになるシンプルなクローゼット』（KADOKAWA刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】70歳、春コーデに重宝するバッグ

年を重ねても好きな服は変わらない

コーディネートの基本はたいがい2色が多く、その大半は白、黒、紺、グレーなどの、ほぼ無彩色ですが、春夏はなるべく爽やかに見える色を心がけています。

とくに冬から春に移り変わる頃は、ブルー×白で気分も明るく。ピクニックに行きたくなるほどの装いをしたくなります。ブルーのメルカドバッグに合わせてめがねのフレームもブルー系で、統一感を持たせました。

アウターのカバーオールはスウェット素材で、ネットに入れて洗濯機で洗える、扱いのラクなアイテムになっています。

学生の頃はトラッドファッションが流行のど真ん中で、「メンズクラブ」に「mcシスター」と、創刊したファッション雑誌に夢中になっていました。「アンアン」は自由なおしゃれを教えてくれました。今でもそんなファッションが下地になり、カバーオールやデニムを着る機会が多いです。

季節を問わず活躍するワンピース

バッグは、持ち手部分はレザーでしっかりしていますが見ためより軽量。バッグに合わせてグリーンのソックスを探していたところ、ハミングバードさんで見つけました。ネイビー×グリーン× ホワイトで爽やかに。

真冬以外、一年をとおしていろいろなアレンジができて楽しい、綿のワンピース。ボタンをすべて留めればワンピースとして、開ければ羽織りものとして使える便利アイテムです。

衿は台衿で、中に着ているバンドカラーのシャツが合わせやすく、スッキリ見えるのも高ポイントです。春先の肌寒い日には巻物で調節する合わせ技も。

ツートーンカラーのコーデには、相性のよいグリーンの差し色を効かせています。コロンとした可愛いフォルムのバッグは手芸家の友人によるもので、登場回数は最多です。持つべきは器用でセンスのいい友人です。