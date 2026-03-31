小学生の約半数に口臭リスク！ SHIKIEN「子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

記事ポイント 日本の小学生の約44.9%に口臭がみられ、最大の原因は舌苔（舌の汚れ）小学校の6年間は舌機能が一生で最も発達する重要な時期SHIKIENの子ども用舌ブラシで1日1分の舌磨きが舌苔除去の最善策 日本の小学生の約44.9%に口臭がみられ、最大の原因は舌苔（舌の汚れ）小学校の6年間は舌機能が一生で最も発達する重要な時期SHIKIENの子ども用舌ブラシで1日1分の舌磨きが舌苔除去の最善策

新学期を機に、子どもの口腔ケアを見直す機会として、SHIKIENが舌ケアの重要性と舌機能の発達について情報を公開しています。

日本の小学生の約44.9%に口臭がみられるという研究結果があり、その最大の原因は歯ではなく「舌苔（ぜったい）」と呼ばれる舌の汚れです。

歯磨きに舌ブラシを加えた口腔ケア習慣が、子どもの口臭対策として注目されています。

SHIKIEN「子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

ブランド：SHIKIEN株式会社価格：各638円（税込）カラー：全2色対象：子ども用

小学生の口臭と舌苔の深い関係

口臭の原因の約7割は「舌苔」と言われており、歯磨きだけでは除去できません。

東京医科歯科大学の研究によると、日本の小学生の約44.9%に口臭がみられます。

舌苔の量が多い児童は口臭リスクが5.51倍、厚さが多い児童は3.28倍とされており、舌苔が小児口臭の最大のリスク要因です。

口臭の問題は友達関係にも影響し、指摘された子どもが学校に行きたくなくなるケースも報告されています。

小学校6年間は舌機能が最も発達する時期

子どもの舌（口腔機能）の発達は、筋力・可動域・協調運動・嚥下様式が段階的に成熟していくプロセスです。

小学校低学年（6〜8歳頃）は舌筋が発達し、上下・左右の動きがスムーズになって成人型嚥下が定着します。

小学校高学年（9〜12歳頃）には舌機能がほぼ成人レベルに近づき、精密な動きと舌圧（舌の押す力）も向上します。

専門家が大きな懸念として指摘するのは、現代の子どもに増えている「舌筋力の弱さ」「低位舌」「口呼吸」です。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kidsの特徴

舌苔を除去する最善の方法は、子ども用舌ブラシを使った舌磨きです。

SHIKIENの「子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は、ハンドル部に柔らかな樹脂素材を採用しており、子どもでも安心・安全に使えます。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔を絡め取ります。

1日1分程度の歯磨き後ケアで取り入れやすく、全2色・各638円（税込）での展開です。

大人用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」は全4色・各638円（税込）で、片面に約8,000本の極細ナイロン繊維が使われています。

SHIKIENの子ども用舌ブラシは、小学校という最も重要な舌発達の時期に対応した設計です。

1日1分の舌磨きで、日本の小学生の約半数がかかえる口臭の主因・舌苔を除去できます。

子ども用・大人用の2ラインアップが揃い、家族全員での口腔ケア習慣化が実現します。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもの口臭の最も大きな原因は何ですか？

A. 口臭の原因の約7割は「舌苔（ぜったい）」と呼ばれる舌の汚れです。

東京医科歯科大学の研究では、舌苔の量が多い児童は口臭リスクが5.51倍、厚さが多い児童は3.28倍になります。

舌苔は小児口臭の最大のリスク要因です。

Q. SHIKIENの子ども用舌ブラシはどのように使いますか？

A. 歯磨きの後など1日1分程度、子ども用舌ブラシで舌を磨くことで舌苔を取り除けます。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込む設計で、全2色・各638円（税込）での入手が可能です。

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