政府・与党は３０日、２０２６年度予算案の今年度内成立を断念した。成立までの「つなぎ」となる２６年度暫定予算は同日の参院本会議で可決、成立した。自民党と日本維新の会、国民民主、参政各党が衆参両院で賛成した。衆院で中道改革連合などが、参院では立憲民主、公明両党などが賛成した。自民の磯崎仁彦参院国会対策委員長が立民の斎藤嘉隆国対委員長に年度内成立の断念を伝えた。高市首相は年度内成立にこだわってきたが