マイナ保険証の導入によって、2025年12月1日で被保険者証（健康保険証）が効力を失った。経過措置として今年3月末までは期限切れでも使用できることになっていたが、その期限が今年7月末に延長されたのをご存じだろうか。『医療費の裏ワザと落とし穴』306回で、詳細を解説する。（フリーライター早川幸子）マイナ保険証の利用率は6割強混乱防止のために暫定措置を延長期限切れの健康保険証でも通常通りに受診できる経過措置が