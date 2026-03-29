◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0巨人(28日、東京ドーム)

阪神の先発・郄橋遥人投手が自身5年ぶりとなる完封勝利を達成。試合後、喜びの声をあげました。

初回から4回まではパーフェクトピッチングを披露するなど、9回112球を投げ、6奪三振、無失点。この日打たれたヒットはわずか3本のみ。郄橋投手は自身のピッチングを振り返り、「出来すぎな部分もあるし、本当に危ない時もあったので、みんなに守ってもらって。あとは伏見(寅威)さんに引っ張ってもらって、本当にみんなのおかげかなと思っています」と語りました。

8回には中山礼都選手の打球が郄橋投手の膝付近に直撃し、一度ベンチへ下がるアクシデントもありましたが、その後治療が終わりマウンドに戻るとスタンドからは大声援。続投後も無失点ピッチングを続けチームの今季初勝利に貢献しました。

勝利の瞬間には雄たけびをあげ、笑顔をみせていた郄橋投手。「アドレナリンが出ました。色んな人のおかげで投げられているし、またローテーションに入れたので、頑張りたいと思います」と話しました。

最後は「一年、どんな形でも投げてきって頑張ります。本当にファンの方の声援にものすごい背中を押されるので、これからも熱い声援をお願いします！」と、ファンへ感謝の言葉を口にしました。