“声優界ナンバーワン・グラビアン”井口裕香、水着姿で圧巻ボディ “かなり久しぶり”浴衣姿も
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、30日発売の『ENTAME 36℃ vol.04』表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】かなり久しぶりな浴衣姿も…貴重なショットを披露した井口裕香
写真集『MORE MORE MORE』（KADOKAWA）が話題を呼んで以来、グラビアでも活躍する井口が今回、訪れたのは時間がゆったりと流れる海沿いの田舎町。古民家を舞台に、水着姿はもちろん、ノスタルジックなバスルームでのカットや、本人も「かなり久しぶり」と語る浴衣姿まで、多彩な表情を披露している。
ネット書店限定の「特別版」も刊行。「特別版」表紙には福井梨莉華が登場。昨年10月に発売した『あいの道しるべ』（講談社）も好調なグラビア界のニューヒロインがレトロでポップなグラビアに挑戦。パンケーキを頬張り、カラフルな水着でのびのびとした時間を楽しむ、可愛らしさ溢れるその素の表情は必見だ。そのほかにも、天野ちよ、松本日向、紅羽りお、ときちゃんが登場する。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
【写真】かなり久しぶりな浴衣姿も…貴重なショットを披露した井口裕香
写真集『MORE MORE MORE』（KADOKAWA）が話題を呼んで以来、グラビアでも活躍する井口が今回、訪れたのは時間がゆったりと流れる海沿いの田舎町。古民家を舞台に、水着姿はもちろん、ノスタルジックなバスルームでのカットや、本人も「かなり久しぶり」と語る浴衣姿まで、多彩な表情を披露している。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。