便利でかわいい、新生活で役立つアイテムがずらり…「文フェス 2026SPRING」で見つけた、ロフトで購入できる“春の新作アイデア文具”5選
株式会社ロフトは、全国のロフトおよびロフトネットストアにて2026年4月17日(金)まで、春の新作文具を一堂に集めた「文フェス 2026SPRING」を開催中。人気のブランドとコラボレーションした限定アイテムをはじめ、新生活に役立つ機能性やデザイン性を備えたペンやクリップなどのアイデア文具、個性豊かなクリエイター雑貨などを種類豊富に取りそろえている。本稿では、これに合わせて実施されたメディア向け展示会に参加し、そこで見つけた要注目のアイテムをピックアップ。メーカー担当者から直接聞かせてもらった、各商品の特徴と併せて一挙に紹介しよう。
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■インナーキャリングキーホルダー／メーカー：デルフォニックス
デザインと実用性を兼ね備えた、デルフォニックスの定番商品「インナーキャリング」をモチーフにしたキーホルダー。こちらは収納力に優れた「インナーキャリング」がそのまま小さくなった遊び心あふれるアイテムで、バッグなどの持ち物にチャーミングなアクセントを加えてくれる。
今回新作のラインナップは、中身が見えるPVC素材の“クリア”の新色、耐久性に優れた“メッシュ”、光を反射して煌めく“グリッター”、水を弾いて汚れを防ぐ“撥水”の4バージョン×各3色、計12種類。タグや3つのポケットつきで、縫製は一つひとつ丁寧な仕上がり。上部はファスナーで開閉でき、イヤホンやリップクリーム、鍵などの小物や常備薬を収納可能。小銭を入れて小さな財布としても使用できるアイテムになっている。価格は1650円〜1870円。
■フリクションボールスイッチ／メーカー：パイロット
書き直し可能な「フリクションボールノック」と油性ボールペンの機能を1本に統合したアイテム。使い分けを明確にするため、前者はスライドレバーを、後者はクリップを押し下げて繰り出す方式を採用しているのが特徴。
また、この製品の中核的価値は、新開発の油性顔料インクにある。新開発の油性顔料インクにある。従来のインクは、フリクション用のラバーで擦ると滲んでしまうことがあったが、本商品ではこの課題を解決したことで、手帳から証書類、宛名書きまで、どんな場面にも1本で適応できるようになっている。
ラインナップは“消せる3色ボールペン(0.38ミリ)＋油性ボールペン(0.5ミリ)”、“消せる3色ボールペン(0.5ミリ)＋油性ボールペン(0.7ミリ)”の2バージョン×各5色、計10種類で、価格は両バージョンとも880円。
■メモカットクリップ／メーカー：クツワ
裏紙や不要なプリントをメモ帳として再利用できる、カッター機能の付いたマグネットクリップ。折り目を付けた紙を、メモカットの“▲”マークがついた溝に入れてスッとスライドするだけで簡単にカットでき、クリップとして挟んで保持する(クリップ機能)。冷蔵庫などに貼り付けて、買い物リストや連絡メモとして使用する(マグネット機能)。平らな形状を活かし、ひっくり返してメモスタンドとして使う(メモ立て機能)…など、さまざまな形で活用できるアイテムになっている。全5色(ラメパープルは数量限定)で価格は770円。A6サイズにカットした紙は約40枚まで挟めるようになっており、耐荷重は約40グラム。
■ペンカット スケルトン／メーカー：レイメイ藤井
ペン型携帯ハサミ「ペンカット」にスタイリッシュで遊び心のあるスケルトンカラーが登場。こちらはペン型という圧倒的な携帯性をコアバリューに据え、さらに左右両利きに対応する巧妙な機構を組み込むことで、ニッチな市場セグメントで独自のポジションを確立している商品の最新バージョン。ファッション性があり、見た目も楽しめる、クリーンな印象のアイテムとなっている。
特徴の一つである“携帯性”だが、収納状態ではペン型のスリムな形状で、キャップにより刃も保護されている。そしてもう一つの特徴である“左右両利きに対応する構造”だが、こちらは白いレバーを一度押し込み、本体を反転させたうえでもう一度レバーを突起させる…という簡単操作で切り替えられる。これにより、左利きの人が右利き用のハサミを使う際に生じる“まっすぐ切るのが難しい感覚”が解消されるのも、特筆すべきポイントといえるだろう。全6色で価格は880円。
■かたづくファイル／メーカー：ナカバヤシ
しまいどころがない小物をドキュメントファイルの規格に収納。自立、吊り下げに対応しており、立てる・掛ける・見渡すの3動作で家庭内の“片付けにかかるコスト”を軽減してくれるアイテム。
A5、miniという大小2サイズがあり、A5サイズは郵便物や薬袋、明細書など、散らかりがちな日常アイテムの整理に適している。一方のminiサイズは、デスク上の書類やカード類に加え、調味料の小袋や化粧品サンプルなど、生活まわりで散らばりやすい小物の整理に最適。
どちらも6仕切り・7ポケット構成のため、たとえば月曜から日曜まで、1週間分の常備薬をポケットごとに分けて管理する…など、構成を活かした活用の仕方もできる既存のホワイト・ブラックの2色に加え、優しい色合いのミストカラーも新たに登場。価格はA5サイズが825円で、miniサイズは715円。
ぜひロフト各店でチェックしてみて！
(※店舗によっては取り扱いがない場合あり)
取材・文＝ソムタム田井
※在庫のない場合があります
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■インナーキャリングキーホルダー／メーカー：デルフォニックス
デザインと実用性を兼ね備えた、デルフォニックスの定番商品「インナーキャリング」をモチーフにしたキーホルダー。こちらは収納力に優れた「インナーキャリング」がそのまま小さくなった遊び心あふれるアイテムで、バッグなどの持ち物にチャーミングなアクセントを加えてくれる。
今回新作のラインナップは、中身が見えるPVC素材の“クリア”の新色、耐久性に優れた“メッシュ”、光を反射して煌めく“グリッター”、水を弾いて汚れを防ぐ“撥水”の4バージョン×各3色、計12種類。タグや3つのポケットつきで、縫製は一つひとつ丁寧な仕上がり。上部はファスナーで開閉でき、イヤホンやリップクリーム、鍵などの小物や常備薬を収納可能。小銭を入れて小さな財布としても使用できるアイテムになっている。価格は1650円〜1870円。
■フリクションボールスイッチ／メーカー：パイロット
書き直し可能な「フリクションボールノック」と油性ボールペンの機能を1本に統合したアイテム。使い分けを明確にするため、前者はスライドレバーを、後者はクリップを押し下げて繰り出す方式を採用しているのが特徴。
また、この製品の中核的価値は、新開発の油性顔料インクにある。新開発の油性顔料インクにある。従来のインクは、フリクション用のラバーで擦ると滲んでしまうことがあったが、本商品ではこの課題を解決したことで、手帳から証書類、宛名書きまで、どんな場面にも1本で適応できるようになっている。
ラインナップは“消せる3色ボールペン(0.38ミリ)＋油性ボールペン(0.5ミリ)”、“消せる3色ボールペン(0.5ミリ)＋油性ボールペン(0.7ミリ)”の2バージョン×各5色、計10種類で、価格は両バージョンとも880円。
■メモカットクリップ／メーカー：クツワ
裏紙や不要なプリントをメモ帳として再利用できる、カッター機能の付いたマグネットクリップ。折り目を付けた紙を、メモカットの“▲”マークがついた溝に入れてスッとスライドするだけで簡単にカットでき、クリップとして挟んで保持する(クリップ機能)。冷蔵庫などに貼り付けて、買い物リストや連絡メモとして使用する(マグネット機能)。平らな形状を活かし、ひっくり返してメモスタンドとして使う(メモ立て機能)…など、さまざまな形で活用できるアイテムになっている。全5色(ラメパープルは数量限定)で価格は770円。A6サイズにカットした紙は約40枚まで挟めるようになっており、耐荷重は約40グラム。
■ペンカット スケルトン／メーカー：レイメイ藤井
ペン型携帯ハサミ「ペンカット」にスタイリッシュで遊び心のあるスケルトンカラーが登場。こちらはペン型という圧倒的な携帯性をコアバリューに据え、さらに左右両利きに対応する巧妙な機構を組み込むことで、ニッチな市場セグメントで独自のポジションを確立している商品の最新バージョン。ファッション性があり、見た目も楽しめる、クリーンな印象のアイテムとなっている。
特徴の一つである“携帯性”だが、収納状態ではペン型のスリムな形状で、キャップにより刃も保護されている。そしてもう一つの特徴である“左右両利きに対応する構造”だが、こちらは白いレバーを一度押し込み、本体を反転させたうえでもう一度レバーを突起させる…という簡単操作で切り替えられる。これにより、左利きの人が右利き用のハサミを使う際に生じる“まっすぐ切るのが難しい感覚”が解消されるのも、特筆すべきポイントといえるだろう。全6色で価格は880円。
■かたづくファイル／メーカー：ナカバヤシ
しまいどころがない小物をドキュメントファイルの規格に収納。自立、吊り下げに対応しており、立てる・掛ける・見渡すの3動作で家庭内の“片付けにかかるコスト”を軽減してくれるアイテム。
A5、miniという大小2サイズがあり、A5サイズは郵便物や薬袋、明細書など、散らかりがちな日常アイテムの整理に適している。一方のminiサイズは、デスク上の書類やカード類に加え、調味料の小袋や化粧品サンプルなど、生活まわりで散らばりやすい小物の整理に最適。
どちらも6仕切り・7ポケット構成のため、たとえば月曜から日曜まで、1週間分の常備薬をポケットごとに分けて管理する…など、構成を活かした活用の仕方もできる既存のホワイト・ブラックの2色に加え、優しい色合いのミストカラーも新たに登場。価格はA5サイズが825円で、miniサイズは715円。
ぜひロフト各店でチェックしてみて！
(※店舗によっては取り扱いがない場合あり)
取材・文＝ソムタム田井
※在庫のない場合があります
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。