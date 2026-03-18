季節の食材や果実を生かしたシンプルな料理や保存食や手仕事が得意な料理家の中川たまさん（54歳）。現在は神奈川県の逗子のもち家で夫と社会人3年目の娘と3人で暮らしています。家族のライフスタイルの変化により、ひとりの食事が増えた中川さんは、旬の食材は取り入れつつも仕込む量を減らし、少しずつつくって楽しんでいるそう。そんな中川さんが重宝する「ワカメ」と「桜エビ」の保存食のレシピを教えてもらいました。

※ この記事は『年を重ねて今を彩る 暦の手仕事』（日本文芸社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

【写真】逃したくない春の味 はコレ！

年を重ねて今の自分に合う丁寧な暮らし

神奈川県の逗子で暮らして20年。海と山に囲まれて季節の移ろいを身近に感じることができるこの街は、私がいちばんフラットでいられる場所です。東京へもアクセスしやすく、生まれ育った兵庫の環境や両親の田舎の大分に似ている部分が気に入ったのかもしれません。

引っ越しを重ねてさらに愛着が湧（わ）き、7年ほど前に購入した今の住まいは5軒目。賃貸からもち家になり、地域猫の「しろこ」を迎えて暮らしが変わりました。

私にとって丁寧な暮らしとは、自然に寄り添い柔軟に暮らすこと。四季を感じる環境に身を置き、家族でいるときもひとりでいるときも、自分らしく心地よく暮らせるのが理想です。そのために、あふれるものを見極め、よりシンプルに軽やかな豊かさを目指すようになりました。

海の恵み・ワカメは塩こうじであえる

逗子という土地柄、海は生活圏内。とても身近な存在です。

早春に海まで散歩に出かけると、砂浜に打ち寄せられたワカメがあちこちに。これは春を知らせるこの土地ならではの風物詩。持ち帰ってさっとゆがいては、根昆布、メカブ、ワカメに分けて料理に使います。食べきれない分は、塩こうじをからめて小分けにし、冷凍庫で保存しておけば1か月ほど日もちするので、サラダやあえものなどにさっと使えて重宝します。

身近に海の恵みを感じられる環境のありがたさは、年を重ねてしみじみと感じるようになり、この季節にしか出合えない海の幸を余すことなく取り入れたいと自然に手が動きます。

●ワカメの塩こうじあえ

【材料】

ゆでワカメ 100g

塩こうじ 20g（ワカメの重量の20％）



【つくり方】

（1） ワカメはひと口大に切り、ボウルに入れて塩こうじを加えてよく混ぜる。※ひと晩おくと味がなじむ。

（2） 清潔な容器に入れてフタをし、室温で1日おいてから冷蔵庫で1週間ほどおいてでき上がり。

＜冷蔵で2〜3日、冷凍で1か月ほど保存可能＞

桜エビはオイル漬けにして春の味に

地元のもの以外にも気になるものはあります。お隣、静岡県の生の桜エビは旬が短く、絶対に逃したくない春の味。うま味が強く、オイルに漬けた「コンフィ」にしておくとオイルまで春の味に変わります。

そのままでもおいしいですが、風味豊かなオイルごと、オイルベースのパスタやピラフなどに使って、バリエーション豊かに楽しみます。

●桜エビのオイル漬け

【材料】

桜エビ（生、または釜揚げ） 50g

米油 適量



【つくり方】

（1） フライパンに桜エビを入れて弱めの中火にかけ、カラッとするまでいる。

（2） 清潔な容器に（1）を入れ、米油を桜エビがひたひたにつかる程度に注ぐ。

（3） フタをして冷蔵庫で半日漬ける。※オイルに桜エビがつかった状態で保存してください。

＜冷蔵で2か月ほど保存可能＞

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう