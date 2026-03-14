【モラハラ】疲れている妻に「さっさとうどんを作れ」と言う夫!?「育児や料理を偉そうに語るな」と大喧嘩へ発展【著者に聞く】
【漫画】本編を読む→晩ご飯のことで大喧嘩する夫婦だが…！
mamagirlにて2026年2月に『はぁ？育児ごときで疲れてるだって？こっちは仕事で疲れてんだよ！』が公開されて、注目を集めている。本作はSNSでこのような投稿を多く見かけたことがきっかけで制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、夫婦が晩ご飯のことで喧嘩するシーンなどについてもインタビューした。
妻のゆかりさんは息子の奏多を育てながら正社員として働く。今日は息子が熱を出したので保育園を休むことになり、あっという間に一日が過ぎてゆく…。
夜になると夫が帰って来て、奏多はすっかり熱が下がったことを伝える。すると「そっか良かった。今日メシ何？」と夫から聞かれたので、「あ〜ごめん、作る時間なくて…出前でもいい？」と申し訳なさそうにお願いする。
けれど夫はとてもお腹が空ているようで、出前が届くのは待てないと言う。ゆかりさんが言い訳をしようとすると、「うどんでいいからさっさと作れよ！」と夫が怒鳴りながら言うではないか!?
ゆかりさんは家事や育児で疲れているが、「疲れてんだから早く作ってくれよ。うどんなんてゆでるだけだろ？」と言われ、「ゆでるだけでいいのね？」と夫に聞く。すると「だからそうだって」と夫が答えたので、ゆかりさんは急いで素うどんを作って出してあげる。
すると夫は出された素うどんを見て「なにこれ、具ないじゃん!?」「普通うどんなら具材も込みだろ。頭使えよ！」などと文句を言い始める。
ゆかりさんは「一丁前なこといってんじゃねえよ！」「何も知らん奴が育児や料理を語るんじゃねえよ！」とブチ切れると、夫は「すみませんでしたぁ！」と急いで謝罪。
ゆかりさんはこれまで夫のモラハラ発言をスルーしてきたが、今回ばかりは我慢ができなかったようだ。夫は相当ビビったのか、それ以降少しずつ変わりつつあるとのことだ。
――本作はどのように誕生しましたか？
梅田さん：本作は編集部の知人から、子どもが体調不良のときはいつも妻側が休みを取って看病をするが、夫には大変さを理解してもらえないという話を聞き、漫画化しました。よくSNSでも同じ悩みを持つ人をたくさん見かけるので、そんなママたちが少しでもスカッとした気持ちになってくれたらと思います。
――夫婦が晩ご飯のことで喧嘩するシーンは、どんな気持ちで描かれましたか？
いおりそさん：疲れていると、つい相手への思いやりを欠いてしまうことってありますよね。この夫婦がこの喧嘩で精神的余裕を持つ大事さを再認識できたらいいなと思いました。
モラハラ夫に育児の大変さをわかってもらえず、遂にブチ切れた妻！mamagirlでは女性が共感できるような作品がいくつも投稿されているので、興味があればぜひ一度読んでみて！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
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