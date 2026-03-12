&TEAMが、4月21日にリリースする3rd EP『We on Fire』のプロモーションスケジュールを公開した。これにより、来る3月14日0時に収録曲「桜色Yell」の先行配信がスタートし、4月13日にはMVの公開と全曲バンドル先行配信もスタートすることが明らかになった。

公開されたプロモーションスケジュールは、マッチ箱と火のついたマッチをモチーフにしたデザインで、再び火が付き燃え上がる瞬間が印象的に表現されている。スケジュール上には、3月14日0時の収録曲「桜色Yell」先行配信スタート、4月13日のMV公開と全曲バンドル先行配信といった情報はもちろん、毎度作品ごとにコンセプトを色濃く表現しながら七変化するコンセプトフォトの公開も3月22日20時に予告されている。

なお、5月からは初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を回るツアーが予定されている。

◾️＜2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’＞

初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を回るツアー開催決定

詳細：https://www.andteam-official.jp/posts/news/ufzpts