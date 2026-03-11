この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「デリカD:5で夜の都内ドライブ｜新宿→赤坂リアル走行レビュー」を公開しました。動画では、オリジナルのGPSガジェットを使いながら、夜の都心をドライブする様子が収められています。



動画は、ばもさんが都内某所から赤坂に向かう車内から始まります。ダッシュボードには、通過する地域の豆知識などを表示してくれる自作のGPSガジェット「こたのすけワークス ローカル旅ガイド」が設置されています。走行中の府中市について「歴史」といったキーワードが表示されるなど、ユニークな機能にばもさんは「めっちゃ楽しいすよ、これ」と満足げな様子です。



車は渋谷区に入り、ガジェットは「渋谷区 スクランブル交差点や明治神宮、原宿の竹下通りが人気の観光スポット」といった情報を表示。その後、甲州街道を通って新宿駅周辺へ。金曜の夜ということもあり、帰宅する人々で賑わう街並みを走り抜けます。



四ツ谷を抜け、赤坂御用地を横目に走行し、目的地である赤坂Bizタワーに到着。駐車場に車を停め外に出ると、TBSや「ハリー・ポッター」の施設がある赤坂サカスがイルミネーションで輝いていました。



今回のドライブ映像は、単なる移動ではない、情報と共に楽しむ新しいドライブの形を提案しています。いつもの道も、こうしたガジェットがあれば新たな発見があるかもしれません。