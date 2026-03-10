Snow Man佐久間大介、『メイドさんは食べるだけ』チュン役で出演「ぜひお腹を空かせて楽しんでください！チュンッ！」 4月5日放送開始
テレビアニメ『メイドさんは食べるだけ』が4月5日よりTOKYO MX（毎週日曜 午後10：00）ほかで放送されることが発表された。あわせて、キービジュアルが公開。ボイスが先行公開されていたチュン役はSnow Man・佐久間大介が担当する。
【写真】かわいい！佐久間大介演じるスズメの“チュン”も登場するキービジュアル
キービジュアルは、“チュンガイド”から飛び出したスズメがおいしい食べ物を目の前にした時のような表情で、作品を彩るキャラクターたちと食べ物に囲まれる姿が描かれた。
佐久間が演じるチュンは、公式Xにてボイスのみ先行して公開されていた。作中でさまざまな豆知識を教えてくれるキャラクターとなる。
また、20日の「世界スズメの日」には、放送直前スペシャル番組『TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」を見るだけ『スズメの日』生配信』が午後8時からハピネット【アニメ公式】YouTubeチャンネルにて配信される。出演は、橘スズメ役の市ノ瀬加那、リコッタ・フレスカ役の須能千裕、小松菜々役の河瀬茉希、信月杏役の五十嵐裕美。
さらに、29日正午からAnimeJapan 2026 dアニメストアブースにて、「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージが実施される。当日は、市ノ瀬、須能が登壇する。加えて28日、29日の両日とも本作のティザービジュアルが描かれたショッパーとチュンイラスト入りうちわが配布される。
■佐久間大介コメント
チュンの声を担当させていただきます、佐久間大介です。チュンは食べ物の由来や説明をたくさんしてくれる雀です。オーディションのときからチュンをどう表現するかたくさん考えて演じさせていただきました。美味しそうな食べ物にたくさん出会えて、たくさん学べる！そして何より、ご飯を食べているときの"幸せそうな顔"がかわいくて仕方ない作品です！ぜひお腹を空かせて楽しんでください！チュンッ！
【写真】かわいい！佐久間大介演じるスズメの“チュン”も登場するキービジュアル
キービジュアルは、“チュンガイド”から飛び出したスズメがおいしい食べ物を目の前にした時のような表情で、作品を彩るキャラクターたちと食べ物に囲まれる姿が描かれた。
また、20日の「世界スズメの日」には、放送直前スペシャル番組『TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」を見るだけ『スズメの日』生配信』が午後8時からハピネット【アニメ公式】YouTubeチャンネルにて配信される。出演は、橘スズメ役の市ノ瀬加那、リコッタ・フレスカ役の須能千裕、小松菜々役の河瀬茉希、信月杏役の五十嵐裕美。
さらに、29日正午からAnimeJapan 2026 dアニメストアブースにて、「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージが実施される。当日は、市ノ瀬、須能が登壇する。加えて28日、29日の両日とも本作のティザービジュアルが描かれたショッパーとチュンイラスト入りうちわが配布される。
■佐久間大介コメント
チュンの声を担当させていただきます、佐久間大介です。チュンは食べ物の由来や説明をたくさんしてくれる雀です。オーディションのときからチュンをどう表現するかたくさん考えて演じさせていただきました。美味しそうな食べ物にたくさん出会えて、たくさん学べる！そして何より、ご飯を食べているときの"幸せそうな顔"がかわいくて仕方ない作品です！ぜひお腹を空かせて楽しんでください！チュンッ！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優