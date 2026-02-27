文化放送が26日、公式Xを更新。「#C−pla presents＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」（日曜午後9時）が放送休止すると発表した。

同番組をめぐって「スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果、当面の間、放送を休止させていただくこととなりました」と発表。「現在、本事案に関しましては、当局による捜査状況を含め、慎重に事態の推移を注視しております」とした。

一部報道によると、同社の社長が、自社の店舗で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして書類送検されていた。

以下、発表全文。

「#C−pla presents＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」番組放送休止に関するお知らせ

平素より文化放送をご愛聴いただき、誠にありがとうございます。

弊社にて毎週日曜日午後9時より放送中の番組「#C−pla presents＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」におきまして、このたび、スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果、当面の間、放送を休止させていただくこととなりました。また、番組で発表しておりました番組オリジナルカプセルトイにつきましても、発売を延期させていただきます。

現在、本事案に関しましては、当局による捜査状況を含め、慎重に事態の推移を注視しております。今後の放送予定および番組の再開、ならびに番組オリジナルカプセルトイ販売につきましては、確定次第、速やかに文化放送公式ホームページ（および公式X）にて改めて告知いたします。

放送や番組オリジナルカプセルトイを楽しみにしてくださっていたリスナーの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご不便をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

令和8年2月26日

文化放送