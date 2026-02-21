¡Ö¤³¤ì¤ÇÄ¾¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×²õ¤ì¤¿¼Ö¤ò¡ÈÃ¡¤¤¤ÆÄ¾¤¹¡É F1¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤â°¢Á³
¡ÚNASCAR¡Û³«ËëÀï ¥Ç¥¤¥È¥Ê500¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î16Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û²õ¤ì¤¿¼Ö¤ò¡ÈÃ¡¤¤¤ÆÄ¾¤¹¡É¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡ÖNASCAR¡×¤Î³«ËëÀï¡¢ÅÁÅý¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê500¡×¤Ç¡¢F1¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¹ë²÷¤¹¤®¤ë¡É½¤Íý¥·¡¼¥ó¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¥²¥¹¥È²òÀâ¤Î¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¶ÃØ³¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´3¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Î85¼þÌÜ¡£ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é¥Ô¥Ã¥ÈÊý¸þ¤ØÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¥¹¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¡¼¡Ê19¹æ¼Ö¡Ë¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥È¥í¡¼¥É¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥í¥ó¡Ê3¹æ¼Ö¡Ë¤¬ÄÉÆÍ¡£¥Ç¥£¥í¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢¶ÛµÞ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥¨¥í¡¼¥³¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î½¤Éüºî¶È¤À¡£¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤ÏÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¼¤«¤é·ã¤·¤¯Ã¡¤¾å¤²¤ëÎÏµ»¤Ç½¤Íý¤ò´º¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«¤¤«¤±¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥À¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç·¿¤Î¥Æ¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ë¡¼¤¿¤Á¤¬¼êºÝ¤è¤¯¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÆó¤Î¼¡¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î±þµÞ½èÃÖ¤¬¼¡¡¹¤È»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼Â¶·¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î¥ê¥Ú¥¢¤Î»ÅÊý¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥²¥¹¥È²òÀâ¤Ç¸½Ìò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂçÅòÅÔ»Ë¼ù¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÄ¾¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î½¤Éü¤ÏÀ®¸ù¤»¤º¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤â¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯Áö¹Ô¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÇËÅ·¹Ó¤Ö¤ê¡£
¡¡ÂçÅò¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î³µÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£F1¤ä¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢NASCARÆÃÍ¤Î¡ÈÊ¸²½¡É¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ç¥£¥í¥ó¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤È¥Æ¡¼¥×¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¸À¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove 2026¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë